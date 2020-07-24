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Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! O cani böyle yakalanmış!
Türkiye'yi ayağa kaldıran Pınar Gültekin cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi genç kızın tutuklanan katil zanlısına, yüzün üzerinde görgü tanığının ifadesi, 2 bin saatlik görüntü ve telefon kayıtlarından ulaşıldığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 24.07.2020 17:01Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 17:03