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Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! O cani böyle yakalanmış!

Türkiye'yi ayağa kaldıran Pınar Gültekin cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi genç kızın tutuklanan katil zanlısına, yüzün üzerinde görgü tanığının ifadesi, 2 bin saatlik görüntü ve telefon kayıtlarından ulaşıldığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 24.07.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 17:03
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Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! O cani böyle yakalanmış!

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde oluşturulan özel ekip, kayıp başvurusunun ardından Pınar Gültekin'i bulmak için telefon kayıtları ve sosyal medya hesaplarından genç kızı tanıyanların listesini oluşturdu.

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Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! O cani böyle yakalanmış!

Emniyet yetkililerinden de yardım alan ekipler, cinayetten birkaç gün önce Gültekin'in en yakınında bulunan 100'ün üzerinde kişinin bilgisine başvurdu.

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Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! O cani böyle yakalanmış!

2 BİN SAATLİK GÖRÜNTÜ KAYDI İNCELENDİ

Olağan şüphelileri belirleyen ekipler, bir taraftan da yüzlerce güvenlik kamerasını tarayarak 2 bin saatlik görüntüyü inceledi.

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Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! O cani böyle yakalanmış!

Tüm detayları en ince ayrıntısına kadar değerlendiren ekipler, tüm şüpheler üzerinde toplanan Gültekin'in eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı'yı gözaltına aldı.

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Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! O cani böyle yakalanmış!

Elde edilen kamera ve telefon kayıtlarında yapılan incelemede zanlıya cinayetin işlenmesinde ve sonrasında yardımda bulunan ikinci bir kişinin izine rastlanmadı.