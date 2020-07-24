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MEB tarih verdi! 2020 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sözlşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Haziran ayında başlayan sözleşmeli öğretmen alımı için süreç tamamlanıyor. 1-12 Haziran'da başvurularını yapan adaylar, 6-25 Temmuz'da sözlü sınava katıldılar. Sonuçları heyecanla bekleyen adaylar, MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 2020 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sözleşmeli öğretmenlik sonuç tarihi...
Giriş Tarihi: 24.07.2020 16:37 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 16:46
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