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MEB tarih verdi! 2020 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözlşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Haziran ayında başlayan sözleşmeli öğretmen alımı için süreç tamamlanıyor. 1-12 Haziran'da başvurularını yapan adaylar, 6-25 Temmuz'da sözlü sınava katıldılar. Sonuçları heyecanla bekleyen adaylar, MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 2020 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sözleşmeli öğretmenlik sonuç tarihi...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 16:37 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 16:46
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MEB tarih verdi! 2020 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, son günlerde en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 sözleşmeli öğretmen alımında sona gelindi. Sözleşmeli öğretmenlik tercihlerini yapan adaylar 6-25 Temmuz'da katıldıkları sınavın sonuçlarına kilitlendi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sonuçların hangi tarihte açıklanacağı duyuruldu. Peki, 2020 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB tarih verdi! 2020 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in takvimine göre, sözlü sınav sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak.

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MEB tarih verdi! 2020 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından atama tercihleri 31 Ağustos - 4 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

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MEB tarih verdi! 2020 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 Haziran sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 8 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

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MEB tarih verdi! 2020 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

60 ALANDA ÖĞRETMEN ATAMASI

Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak.