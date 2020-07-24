MEB tarih verdi! 2020 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, son günlerde en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 sözleşmeli öğretmen alımında sona gelindi. Sözleşmeli öğretmenlik tercihlerini yapan adaylar 6-25 Temmuz'da katıldıkları sınavın sonuçlarına kilitlendi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sonuçların hangi tarihte açıklanacağı duyuruldu. Peki, 2020 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi...