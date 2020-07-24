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İletişim Başkanlığı'ndan Ayasofya-i Kebir Camii kitabı ve internet sitesi açıklaması

İletişim Başkanlığı, hazırlanan Ayasofya Camii kitabı ve internet sitesine ilişkin bilgilendirme açıklaması yaptı. Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanan "Ayasoyfa Camii: Fatih Sultan Mehmed Han'ın Emaneti, İnsanlığın Ortak Hazinesi" adlı kitap, Ayasofya Camii açılışına katılan ziyaretçilere dağıtıldı.

Giriş Tarihi: 24.07.2020 18:21 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 18:23
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İletişim Başkanlığı'ndan Ayasofya-i Kebir Camii kitabı ve internet sitesi açıklaması

İletişim Başkanlığı, Ayasofya Camii'nin açılışı dolayısıyla "Ayasoyfa Camii: Fatih Sultan Mehmed Han'ın Emaneti, İnsanlığın Ortak Hazinesi" adlı kitabı hazırladı.

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İletişim Başkanlığı'ndan Ayasofya-i Kebir Camii kitabı ve internet sitesi açıklaması

Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan "ayasofyacamii.gov.tr" internet sitesi de açıldı.

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İletişim Başkanlığı'ndan Ayasofya-i Kebir Camii kitabı ve internet sitesi açıklaması

Üç dilde hazırlanan kitap, "Ayasofya'nın Tarihi ve Muhafazası: Osmanlı'nın Değerli Katkısı", İstanbul'un Fethi ve Fatih'in Ayasofya Vakfiyesi", "Ayasofya'nın Hukuki Statüsü", "Uluslararası Hukuk Açısından Ayasofya Camii", Ayasofya Camii'nin Yeni Dönemde Korunması ve Geliştirilmesi" bölümlerinden oluşuyor.

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İletişim Başkanlığı'ndan Ayasofya-i Kebir Camii kitabı ve internet sitesi açıklaması

Kitapta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülme kararı sonrasında yaptığı Millete Sesleniş konuşmasına da yer verildi.

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İletişim Başkanlığı'ndan Ayasofya-i Kebir Camii kitabı ve internet sitesi açıklaması

Kitap, Ayasofya Camii açılışına katılan ziyaretçilere dağıtıldı.