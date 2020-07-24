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İletişim Başkanlığı'ndan Ayasofya-i Kebir Camii kitabı ve internet sitesi açıklaması
İletişim Başkanlığı, hazırlanan Ayasofya Camii kitabı ve internet sitesine ilişkin bilgilendirme açıklaması yaptı. Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanan "Ayasoyfa Camii: Fatih Sultan Mehmed Han'ın Emaneti, İnsanlığın Ortak Hazinesi" adlı kitap, Ayasofya Camii açılışına katılan ziyaretçilere dağıtıldı.
Giriş Tarihi: 24.07.2020 18:21 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 18:23
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