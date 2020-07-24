İletişim Başkanlığı'ndan Ayasofya-i Kebir Camii kitabı ve internet sitesi açıklaması

İletişim Başkanlığı, hazırlanan Ayasofya Camii kitabı ve internet sitesine ilişkin bilgilendirme açıklaması yaptı. Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanan "Ayasoyfa Camii: Fatih Sultan Mehmed Han'ın Emaneti, İnsanlığın Ortak Hazinesi" adlı kitap, Ayasofya Camii açılışına katılan ziyaretçilere dağıtıldı.