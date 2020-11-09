10 Kasım en güzel Atatürk resimleri! 10 Kasım en yeni yazılı Atatürk fotoğrafları! Çok değişik...

10 KASIM MESAJLARI SÖZLERİ!

"Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz."

"Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir."

"Yine bir 10 Kasım ve sen yoksun. Seni çok özledik be Atam. Sensiz geçen yıllarda boşluğun hiç dolmadı."