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Haberler Galeri 10 Kasım en güzel Atatürk resimleri! 10 Kasım en yeni yazılı Atatürk fotoğrafları! Çok değişik...

10 Kasım en güzel Atatürk resimleri! 10 Kasım en yeni yazılı Atatürk fotoğrafları! Çok değişik...

10 Kasım Atatürk'ü anma şiirleri ve görselleri son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 10 Kasım tarihine artık sayılı saatler kaldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Atatürk'ün ölümünün üzerinden geçen 82 yılın ardından en güzel görsellere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Vatandaşlar saatlerin 00:00 olmasıyla birlikte Atatürk görsellerini sosyal medya hesabından paylaşma başladı. İşte, 10 Kasım en güzel Atatürk resimleri...

Giriş Tarihi: 09.11.2020 17:46 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 17:56
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10 Kasım en güzel Atatürk resimleri! 10 Kasım en yeni yazılı Atatürk fotoğrafları! Çok değişik...

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle en güzel Atatürk görselleri araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 10 Kasım Atatürk'ü Anma gününde öğrenciler şiirler okuyacak ve törenlere katılacak. Vatandaşlar en güzel Atatürk görsellerini sorgulamaya başladı. Biz de sizler için en güzel resimleri bir araya getirdik. İşte, 10 Kasım en güzel Atatürk resimleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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10 Kasım en güzel Atatürk resimleri! 10 Kasım en yeni yazılı Atatürk fotoğrafları! Çok değişik...

EN GÜZEL 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA ŞİİRLERİ 2020

Atatürk Şiir (Ülkü Duysak)

Kalbimde büyük sevgin.

Adın düşmez dilimden

İzinden yürüyorum,

"Türk'üm, doğruyum'' derken

Sen büyük Türk, Atatürk!

Aydınlık bir ufuksun

Küçücük yüreğime,

Sığmayan gururumsun.

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10 Kasım en güzel Atatürk resimleri! 10 Kasım en yeni yazılı Atatürk fotoğrafları! Çok değişik...

KAHRAMANIMIZSIN ATATÜRK

Yurdumuzu kuran
Bir kahramansın sen
Vatanı için savaşan
Bir askersin sen

Vatanını çok sevdi
Adını göklere yazdırdı
Çanakkale savaşında
Kendini kanıtladı

Kahramanımız oldu
Yurdunu savundu
En büyük eseri
Cumhuriyet oldu

10 Kasım'da anıyoruz
Kalbimizde yaşatıyoruz
Seni hiç unutamıyoruz
Kahramanımızsın ATATÜRK..!

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10 Kasım en güzel Atatürk resimleri! 10 Kasım en yeni yazılı Atatürk fotoğrafları! Çok değişik...

BÜYÜK ATATÜRK'E

Binerken rıhtımdan, Bandırma vapuruna,

Tek düşüncendi senin; "Vatan, Millet, Sakarya".

Çakmak gibi gözlerin, dalarken ufuklara,

İlaç olacaktın milletin, kanayan yarasına.

Yarın çok geç olurdu, durma nedir bilmedin,

Erzurum'dan Sivas'a, yıldırım gibi geçtin.

Bağımsızlık ateşini, sen yaktın bu vatanda,

Kongrelerle başlayan, Kurtuluş Savaşı'nda.

Bizler Cumhuriyetini, taşıyacağız sonsuza,

Atam sen rahat uyu, aziz vatan toprağında.

Birkan SOYLU

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10 Kasım en güzel Atatürk resimleri! 10 Kasım en yeni yazılı Atatürk fotoğrafları! Çok değişik...

10 KASIM MESAJLARI SÖZLERİ!

"Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz."

"Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir."

"Yine bir 10 Kasım ve sen yoksun. Seni çok özledik be Atam. Sensiz geçen yıllarda boşluğun hiç dolmadı."