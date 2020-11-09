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10 Kasım en güzel Atatürk resimleri! 10 Kasım en yeni yazılı Atatürk fotoğrafları! Çok değişik...
10 Kasım Atatürk'ü anma şiirleri ve görselleri son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 10 Kasım tarihine artık sayılı saatler kaldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Atatürk'ün ölümünün üzerinden geçen 82 yılın ardından en güzel görsellere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Vatandaşlar saatlerin 00:00 olmasıyla birlikte Atatürk görsellerini sosyal medya hesabından paylaşma başladı. İşte, 10 Kasım en güzel Atatürk resimleri...
Giriş Tarihi: 09.11.2020 17:46 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 17:56
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