Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
03 Nisan 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Pfizer/BioNTech aşısı kimlerin ilk tercihi olmalı? İşte Pfizer/BioNTech hakkında merak edilenler! Pfizer/BioNTech aşısı kimlerin ilk tercihi olmalı? İşte Pfizer/BioNTech hakkında merak edilenler!
Dünya genelinde pek çok ülkenin sipariş ettiği ve uygulamaya başladığı Pfizer/BioNTech aşısının uygulanmasına 2 Nisan itibarıyla Türkiye'de de başlandı. BioNTech aşısının etkinliği nedir? Varyantlara karşı koruyor mu? Randevu alırken dikkat edilecekler neler? İkinci doz ne zaman oluyor? Avrupa ülkelerine girmek için BioNTech aşısı mı olmak gerekiyor? İşte BioNTech aşısı hakkında merak edilen o sorular ve yanıtları...
Giriş Tarihi: 03.04.2021 15:53 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 16:04
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "2 milyon 800 bin doz BioNTech aşısı elimizde. 10 gün içinde bu sayı 4,5 milyona ulaşacak. Bu aşı her ilde belli hastanelerde uygulanacak" sözleriyle duyurduğu Pfizer/BioNTech aşısında uygulama başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
lk dozları 2 Nisan'da kollarla buluşan BioNTech aşısı, ülkemizde bir süredir uygulanmakta olan Sinovac aşısı gibi inaktif aşılardan farklı olarak mRNA teknolojisi ile üretiliyor. Başta bu teknolojinin ayrıntıları olmak üzere BioNTech aşısı hakkında akıllarda birçok soru beliriyor:
BioNTech aşısının etkinliği nedir? Varyantlara karşı koruyor mu? Randevu alırken dikkat edilecekler neler? İkinci doz ne zaman oluyor? Avrupa ülkelerine girmek için BioNTech aşısı mı olmak gerekiyor?
Tüm bu soruların ve kafanıza takılan diğer konuların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.
Aşının etkinlik seviyesi nedir?
Hürriyet'in haberine göre Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının etkinlik oranı Kasım ayında 44 bin kişi üzerinde yapılan klinik araştırmalar sonucu yüzde 95 olarak açıklanmıştı. 1 Nisan tarihinde Pfizer ve BioNTech'ten yapılan ortak açıklamayla aşının etkinlik oranı yüzde 91,3 olarak güncellendi.
BioNTech aşısının depolama ve uygulama şekli farklı mı?
Depolarda 0'ın altında 80 derecede saklanan, nakliye esnasında da özel ekipmanlarla soğuk zincir kırılmadan bir yerden öbürüne götürülen aşılar, uygulanacağı zaman önce oda sıcaklığında bekletiliyor ardından aşılamaya geçiliyor. BioNTech aşı şişesi Sinovac'tan farklı olarak uygulanmadan önce 10 kere çevriliyor. Bir şişeden 6 doz uygulanabilen BioNTech aşısı, her dozda 0,3 mililitre kadar enjekte ediliyor.