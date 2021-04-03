Pfizer/BioNTech aşısı kimlerin ilk tercihi olmalı? İşte Pfizer/BioNTech hakkında merak edilenler!

BioNTech aşısının etkinliği nedir?

Varyantlara karşı koruyor mu?

Randevu alırken dikkat edilecekler neler?

İkinci doz ne zaman oluyor?

Avrupa ülkelerine girmek için BioNTech aşısı mı olmak gerekiyor?

Tüm bu soruların ve kafanıza takılan diğer konuların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.