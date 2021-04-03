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03 Nisan 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 2400 yıl sonra lahit mezar gün yüzüne çıktı! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle açıldı 2400 yıl sonra lahit mezar gün yüzüne çıktı! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle açıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi Yokuşbaşı Mahallesi'nde bir arsadaki inşaat kazısında, içinde kadın iskeleti olan 2 bin 400 yıllık lahit bulundu. Lahidin kapağı vinçle açılırken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kazı çalışmasında bulunanların sezon öncesinde Bodrum'a değer kattığını belirterek, lahit ve içinden çıkanların Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde sergileneceğini söyledi.
Giriş Tarihi: 03.04.2021 16:17 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 16:19
Bodrum'un Yokuşbaşı Mahallesi'nde geçen 8 Mart Pazartesi günü, bir inşaat kazısı sırasında lahit bulundu. İnşaat durdurulurken, alanda Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede lahidin 2 bin 400 yıllık olduğu ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR KAPAĞI VİNÇLE AÇILDI Lahidin kapağı bugün, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törende, vinçle açıldı. Kazıda M.Ö. 4'üncü yüzyıla ait kadın iskeleti bulunduğunu söyleyen Bakan Ersoy, " Lahidin kapağını sizlerle beraber açtık. Kadın iskeleti var. Burası 2 bin 400 yıllık bir yer. Halikarnasos'un bir metropol kısmı olduğu düşünülüyor. O bölgedeki bir mezarlık bölgesinde hiç bozulmamış, hiçbir yerden hasar almamış, aynı şekilde kalmış gördüğünüz gibi. İçindeki şeyler de sarsıntılardan ve doğal afetlerden etkilenmemiş. Şu an geçici olarak kapatacağız. Üzerine çadır yapıp güneşten koruyacağız. Daha sonra içerisindekiler de yavaş yavaş çıkartılacak. Çok şey çıkacaktır. Bir parçası çıktı. Çamurun altında olduğu düşünülüyor. Onları bulacaklar" dedi. Bodrum için iyi bir değer kazandıklarını dile getiren Bakan Ersoy, kazı çalışmasının Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü söyledi.