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Haberler Galeri personeltemin.msb.gov.tr: MSÜ tercih ekranı! 2020 Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nereden, nasıl yapılır?

personeltemin.msb.gov.tr: MSÜ tercih ekranı! 2020 Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nereden, nasıl yapılır?

Son dakika... MSÜ tercihleri nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yayımladığı duyuru ile tercihlerin takvimini açıklamıştı. Yayımlanan takvime göre, tercih işlemleri 1 Haziran itibarıyla başlıyor. Subay olabilmek için heyecanlı bekleyişini sürdüren adaylar tercihlerin nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, 2020 Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte MSÜ tercih ekranı...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 09:38
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personeltemin.msb.gov.tr: MSÜ tercih ekranı! 2020 Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nereden, nasıl yapılır?

Son dakika... 2020 MSÜ tercih nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru ile 2020 Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları tercih işlemlerinin detayları açıklanmıştı. MSÜ tercihlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, tercihlerin nereden yapılacağını araştırıyor. 2020 MSÜ tercihleri ile ilgili merak edilenleri ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, 2020 Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte cevaplar...

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personeltemin.msb.gov.tr: MSÜ tercih ekranı! 2020 Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nereden, nasıl yapılır?

2020 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, 2020 MSÜ sınavı 14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

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personeltemin.msb.gov.tr: MSÜ tercih ekranı! 2020 Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nereden, nasıl yapılır?

2020 MSÜ TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemleri, 1-26 Haziran tarihlerinde "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinde üzerinden yapılacak.

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personeltemin.msb.gov.tr: MSÜ tercih ekranı! 2020 Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nereden, nasıl yapılır?

2020-MSÜ HARP OKULLARI VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI TERCİH İŞLEMLERİ DUYURUSU

Adayların tercih işlemleri sırasında hata yapmamaları ve hak kaybına uğramamaları için duyuruyu dikkatli bir şekilde okumaları gerekmektedir.

Kara Harp Okulunda (ANKARA) yapılacak 2'nci Seçim Aşamalarına, sadece tercih yapan adaylar çağırılacaktır.

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personeltemin.msb.gov.tr: MSÜ tercih ekranı! 2020 Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nereden, nasıl yapılır?

1. 2020-MSÜ'ye başvuru yapan ve sınav ücretini yatıran adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 01-26 Haziran 2020 (saat 23:59'a kadar) yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

2. Şehit/Gazi çocuğu olan adayların dikkatine!

Şehit ve gazi çocuğu olan adaylar tercih işlemleri sırasında "Bilgilerim" sekmesinden Şehit / Gazi Belgesi yükle düğmesine basarak ilgili kurumlardan aldıkları "Şehit/Gazi Yakını" belgelerini uygun formatta yükleyeceklerdir. Şehit ve gazi çocuklarından 2020-MSÜ sınavında belirlenecek "Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının" %90'nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır. Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir.