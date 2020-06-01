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personeltemin.msb.gov.tr: MSÜ tercih ekranı! 2020 Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nereden, nasıl yapılır?
Son dakika... MSÜ tercihleri nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yayımladığı duyuru ile tercihlerin takvimini açıklamıştı. Yayımlanan takvime göre, tercih işlemleri 1 Haziran itibarıyla başlıyor. Subay olabilmek için heyecanlı bekleyişini sürdüren adaylar tercihlerin nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, 2020 Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte MSÜ tercih ekranı...
Giriş Tarihi: 01.06.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 09:38
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