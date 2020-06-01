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Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar listesi: Kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? (2020/8 sayılı genelge)

Son dakika... Sağlık Bakanlığı tarafından kronik hastalıklar listesi yayımlandı. Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından yurt genelinde kademeli olarak önlemler alınmış, bu kapsamda kamuda uzaktan ve esnek çalışmaya geçilmişti. 1 Haziran itibarıyla kamu personeli eski çalışma sistemine geri döndü. Kronik hastalığı olanlar ise idari izinli sayılacak. Yayımlanan genelge ile idari izinli sayılacak kronik hastalıkların istesi belli oldu. Peki, kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? İşte Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar listesi...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 10:13
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Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar listesi: Kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? 2020/8 sayılı genelge

Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalıklar nelerdir? 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hükmünce İdari Sayılacak Kamu Çalışanlarının Kronik Hastalıkları Listesi yayımlandı. Genelgeye göre, kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacak. Peki, kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? İşte Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar listesi...

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Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar listesi: Kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? 2020/8 sayılı genelge

KRONİK HASTALAR NE ZAMAN İŞE BAŞLAYACAK?

Kronik hastaların ne zaman işe başlayacağı henüz belli değil. Genelgeye göre, idari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak; bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklan saklı kalacak. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine dönecekler.

İşte kronik hastalıklar listesi:

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Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar listesi: Kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? 2020/8 sayılı genelge
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Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar listesi: Kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? 2020/8 sayılı genelge
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Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar listesi: Kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? 2020/8 sayılı genelge