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Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar listesi: Kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? (2020/8 sayılı genelge)
Son dakika... Sağlık Bakanlığı tarafından kronik hastalıklar listesi yayımlandı. Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından yurt genelinde kademeli olarak önlemler alınmış, bu kapsamda kamuda uzaktan ve esnek çalışmaya geçilmişti. 1 Haziran itibarıyla kamu personeli eski çalışma sistemine geri döndü. Kronik hastalığı olanlar ise idari izinli sayılacak. Yayımlanan genelge ile idari izinli sayılacak kronik hastalıkların istesi belli oldu. Peki, kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? İşte Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar listesi...
Giriş Tarihi: 01.06.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 10:13
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