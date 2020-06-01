Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar listesi: Kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? (2020/8 sayılı genelge)

KRONİK HASTALAR NE ZAMAN İŞE BAŞLAYACAK?

Kronik hastaların ne zaman işe başlayacağı henüz belli değil. Genelgeye göre, idari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak; bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklan saklı kalacak. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine dönecekler.

İşte kronik hastalıklar listesi: