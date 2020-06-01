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Dehşete düşüren araştırma! Corona virüs 1 ay içinde...

Dünya, Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyaya bir kabus gibi çöken koronavirüse çare arıyor. Milyonlarca insanın enfekte olduğu yüz binlerce insanın ise hayatını kaybettiği koronavirüs salgını için yapılan son araştırmada ise kötü haberler geldi. Corona virüsün bulaştığı kişilerle ilgili bu bilgi ilk kez yayınlandı. Yeni tip corona virüs (Covid-19) bulaşan hastaların, ameliyat sonrası ölüm riskinin önemli ölçüde arttığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 01.06.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 09:33
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Dehşete düşüren araştırma! Corona virüs 1 ay içinde...

Yeni tip corona virüs (Covid-19) bulaşan hastaların, ameliyat sonrası ölüm riskinin önemli ölçüde arttığı bildirildi.

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Dehşete düşüren araştırma! Corona virüs 1 ay içinde...

Science Daily'nin haberine göre, Birmingham Üniversitesi'nde görevli uzmanlar, 235 hastaneden 1128 hastayla ilgili veriyi inceledi.

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Dehşete düşüren araştırma! Corona virüs 1 ay içinde...

Araştırmaya 24 ülkenin katkı sunduğu, bu ülkelerin büyük bölümünün Avrupa'da yer aldığı, bazılarının Afrika, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunduğu belirtildi.

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Dehşete düşüren araştırma! Corona virüs 1 ay içinde...

Sonuçları Lancet dergisinde yayımlanan araştırma, yeni tip koronavirüsle enfekte olan ve ameliyata giren hastalarda, ameliyatı izleyen ilk bir ay içindeki ölüm oranının ortalama yüzde 23,8 olduğunu ortaya koydu.

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Dehşete düşüren araştırma! Corona virüs 1 ay içinde...

Uzmanlar, ameliyat sonrası ölüm oranının; tercihe bağlı ameliyatlarda yüzde 18,9, acil ameliyatlarda yüzde 25,6, apandisit veya fıtık gibi küçük operasyonlarda yüzde 16,3, kalça ya da kolon kanseri ameliyatı gibi büyük operasyonlarda ise yüzde 26,9 olduğunu hesap etti.