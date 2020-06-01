Dehşete düşüren araştırma! Corona virüs 1 ay içinde...

Dünya, Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyaya bir kabus gibi çöken koronavirüse çare arıyor. Milyonlarca insanın enfekte olduğu yüz binlerce insanın ise hayatını kaybettiği koronavirüs salgını için yapılan son araştırmada ise kötü haberler geldi. Corona virüsün bulaştığı kişilerle ilgili bu bilgi ilk kez yayınlandı. Yeni tip corona virüs (Covid-19) bulaşan hastaların, ameliyat sonrası ölüm riskinin önemli ölçüde arttığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 01.06.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 09:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL