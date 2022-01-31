31 Ocak 2022, Pazartesi
Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarısı içeriği nedir? MEB 2022 başöğretmen ve uzman öğretmenlik ne zaman çıkacak?
Milyonlarca öğretmene müjdeli haberler peş peşe geliyor. 2021 Aralık ayında Başkan Erdoğan'ın duyurduğu başöğretmen ve uzman öğretmenlik ile ilgili detaylar netleşmeye başlıyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun hangi tarihte yürürlüğe gireceği merak edilirken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den konu hakkında resmi açıklama geldi. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarısı içeriği nedir? MEB 2022 başöğretmen ve uzman öğretmenlik ne zaman çıkacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 31.01.2022 14:44 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022 14:44
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