Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer almaya başladı. Bugün gerçekleştirilen 15 bin öğretmen atamasında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin heyecanla beklediği "Öğretmenlik Meslek Kanunu" ile ilgili detaylara yer verdi. Bu gelişmelerin ardından gözler Meclis'e çevrildi. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarısı içeriği nedir? MEB 2022 başöğretmen ve uzman öğretmenlik ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...