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Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarısı içeriği nedir? MEB 2022 başöğretmen ve uzman öğretmenlik ne zaman çıkacak?

Milyonlarca öğretmene müjdeli haberler peş peşe geliyor. 2021 Aralık ayında Başkan Erdoğan'ın duyurduğu başöğretmen ve uzman öğretmenlik ile ilgili detaylar netleşmeye başlıyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun hangi tarihte yürürlüğe gireceği merak edilirken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den konu hakkında resmi açıklama geldi. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarısı içeriği nedir? MEB 2022 başöğretmen ve uzman öğretmenlik ne zaman çıkacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2022 14:44 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022 14:44
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Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarısı içeriği nedir? MEB 2022 başöğretmen ve uzman öğretmenlik ne zaman çıkacak?

Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer almaya başladı. Bugün gerçekleştirilen 15 bin öğretmen atamasında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin heyecanla beklediği "Öğretmenlik Meslek Kanunu" ile ilgili detaylara yer verdi. Bu gelişmelerin ardından gözler Meclis'e çevrildi. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarısı içeriği nedir? MEB 2022 başöğretmen ve uzman öğretmenlik ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarısı içeriği nedir? MEB 2022 başöğretmen ve uzman öğretmenlik ne zaman çıkacak?

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE ZAMAN ÇIKACAK?

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Meclis'teki görüşmelerin ardından Genel Kurul'da kabul edildiken sonra Başkan Erdoğan'a sunulacak. Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak karar ile Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlüğe girecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin teklif TBMM'ye teslim edildi. Kanunun bu hafta içerisinde Genel Kurulda görüşmelere açılması bekleniyor.

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Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarısı içeriği nedir? MEB 2022 başöğretmen ve uzman öğretmenlik ne zaman çıkacak?

BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA

Eğitim camiasının 1960'lı yıllardan itibaren en büyük özlemi Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin teklifin TBMM'ye teslim edildiğini hatırlatan Mahmut Özer, "İnşallah bu hafta kanunumuz Genel Kurulda görüşmelere açılacak." dedi.

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Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarısı içeriği nedir? MEB 2022 başöğretmen ve uzman öğretmenlik ne zaman çıkacak?

Bakan Özer, öğretmenlerin güçlü olması için Bakanlık olarak her zaman yanlarında olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"2020 yılında Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği eğitimlerden yararlanan öğretmen sayısı 1,1 milyon iken 2021 yılının sonunda bu sayı 2,9 milyona ulaştı.

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Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarısı içeriği nedir? MEB 2022 başöğretmen ve uzman öğretmenlik ne zaman çıkacak?

Yani bir öğretmen bir yılda birden fazla eğitimi tamamlayarak okuldaki, derslikteki eğitimin kalitesinin artmasıyla ilgili olaylara farklı bir gözle bakmaya başladı ve öğretmen başına düşen eğitim saati son 10 yılın en yüksek rakamına, yaklaşık 93,4 saate ulaştı.