Kritik hafta! YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 6-14 Ağustos'ta gerçekleştirilen YKS tercihlerinin sonuçları için heyecanı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından sonuçların bu hafta içerisinde açıklanacağı duyurulmuştu. Kayıt için bekleyişte olan öğrenciler sonuçların hangi gün açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 25.08.2020 09:03 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 09:08
YKS sonuçları ne zaman belli olacak? 2020 YKS tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün tercih açıklaması ile birlikte sonuçların hangi gün açıklanacağı yeniden gündeme geldi. Üniversiteye yeleşebilmek için bekleyişte olan ve kayıt için hazırlık yapan öğrenciler detayları araştırıyor. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 YKS tercih sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanacağını duyurdu. Ancak sonuçların hangi gün açıklanacağı konusunda bilgi paylaşılmadı. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
SONUÇLAR BU SAYFADA OLACAK ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
ÖSYM'nin takvimine göre, 2020 üniversite kayıtları 31 Ağustos'ta başlayacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.
Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.
Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)