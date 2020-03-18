personel.meb.gov.tr: 2020 öğretmen atama sonuçları sorgulama! 20 bin sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları

20 bin öğretmen atama sonuçları heyecanla bekleniyor. Sözleşmeli öğretmen kadrosunda yer alabilmek için tercihlerini gerçekleştiren adayların gözü MEB'den gelecek müjdeli habere çevrildi. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçlarının 18 Mart'ta açıklanacağı bildirilmişti. Peki, 2020 öğretmen atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 20 bin sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları nasıl görüntülenir?

Giriş Tarihi: 18.03.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 13:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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