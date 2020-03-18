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personel.meb.gov.tr: 2020 öğretmen atama sonuçları sorgulama! 20 bin sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları

20 bin öğretmen atama sonuçları heyecanla bekleniyor. Sözleşmeli öğretmen kadrosunda yer alabilmek için tercihlerini gerçekleştiren adayların gözü MEB'den gelecek müjdeli habere çevrildi. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçlarının 18 Mart'ta açıklanacağı bildirilmişti. Peki, 2020 öğretmen atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 20 bin sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları nasıl görüntülenir?

Giriş Tarihi: 18.03.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 13:46
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personel.meb.gov.tr: 2020 öğretmen atama sonuçları sorgulama! 20 bin sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları

Öğretmen atama sonuçları heyecanla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 yılında yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınavda başarılı olan adaylar tercihlerini gerçekleştirmişti. Gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihteydi. Bakanlığı takvmine göre, öğretmen atama sonuçları bugün açıklanacak. Peki, 2020 öğretmen atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 20 bin sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları nasıl görüntülenir? İşte ayrıntılar...

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personel.meb.gov.tr: 2020 öğretmen atama sonuçları sorgulama! 20 bin sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Atamaya ilişkin tercih sonuçları 18 Mart'ta açıklanacak. Sonuçlar http://personel.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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personel.meb.gov.tr: 2020 öğretmen atama sonuçları sorgulama! 20 bin sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları

En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 731 kontenjanla İngilizce öğretmenliği...

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personel.meb.gov.tr: 2020 öğretmen atama sonuçları sorgulama! 20 bin sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları

ATAMALAR NASIL OLACAK?

1. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

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personel.meb.gov.tr: 2020 öğretmen atama sonuçları sorgulama! 20 bin sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları

2. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.