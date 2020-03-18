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ÖSYM son dakika: MSÜ sınavı ertelendi mi? 2020 DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES, YKS sınavları iptal mi?

MSÜ sınavı ertelendi mi? Corona virüsü nedeniyle ÖSYM sınavları ertelendi mi? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Mart'ta gerçekleştirilecek MSÜ sınavına başvuru yapan adaylar, sınavın ertelenip ertelenmediğini araştırıyor. Öte yandan yakın tarihte gerçekleştirilecek olan DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES ve YKS sınavları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, MSÜ sınavı ertelemdi mi? 2020 DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES ve YKS sınavları iptal mi?

Giriş Tarihi: 18.03.2020 13:19 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 14:15
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ÖSYM son dakika: MSÜ sınavı ertelendi mi? 2020 DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES, YKS sınavları iptal mi?

MSÜ sınavı ertelendi mi? MSÜ sınavı iptal mi? Türkiye'de corona virüsü vakalarına rastlanmasının ardından önlemler artırıldı. Okullar ve üniversiteler tatil edildi. 29 Mart'ta MSÜ sınavına katılacak adaylar sınavın ertelenip ertelenmediği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ÖSYM'den açıklama geldi mi? MSÜ sınavı ertelendi mi? Yakın zamanda yapılacak olan 2020 DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES ve YKS sınavları iptal mi? İşte cevaplar...

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ÖSYM son dakika: MSÜ sınavı ertelendi mi? 2020 DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES, YKS sınavları iptal mi?

MSÜ SINAVI ERTELENDİ Mİ? ÖSYM SINAVLARI...

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2020 MSÜ sınavı planlandığı gibi 29 Mart'ta gerçekleştirilecek. Şu anda sınavın iptal edilmesi yönünde resmi bir açıklama bulunmuyor. Diğer ÖSYM sınavları konusunda da açıklama gelmedi. Konu ile ilgili duyuru yapıldığında ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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ÖSYM son dakika: MSÜ sınavı ertelendi mi? 2020 DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES, YKS sınavları iptal mi?

2020 YKS SINAVI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT): 20 Haziran 2020
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT): Sınav: 21 Haziran 2020
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT): Sınav: 21 Haziran 2020

Başvuru: 6 Şubat - 3 Mart 2020
Geç Başvuru: 18-19 Mart 2020
Sonuç: 23 Temmuz 2020

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ÖSYM son dakika: MSÜ sınavı ertelendi mi? 2020 DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES, YKS sınavları iptal mi?

2020 KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2020 yılında KPSS sınavlarının başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:

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ÖSYM son dakika: MSÜ sınavı ertelendi mi? 2020 DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES, YKS sınavları iptal mi?

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

Başvuru: 05-20 Mayıs 2020
Geç Başvuru: 9-10 Haziran 2020
Sınav: 19 Temmuz 2020
Sonuç: 10 Eylül 2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)

Başvuru: 05-20 Mayıs 2020
Geç Başvuru: 9-10 Haziran 2020
Sınav: 25-26 Temmuz 2020
Sonuç: 10 Eylül 2020