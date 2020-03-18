ÖSYM son dakika: MSÜ sınavı ertelendi mi? 2020 DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES, YKS sınavları iptal mi?

MSÜ SINAVI ERTELENDİ Mİ? ÖSYM SINAVLARI...

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2020 MSÜ sınavı planlandığı gibi 29 Mart'ta gerçekleştirilecek. Şu anda sınavın iptal edilmesi yönünde resmi bir açıklama bulunmuyor. Diğer ÖSYM sınavları konusunda da açıklama gelmedi. Konu ile ilgili duyuru yapıldığında ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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