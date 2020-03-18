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ÖSYM son dakika: MSÜ sınavı ertelendi mi? 2020 DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES, YKS sınavları iptal mi?
MSÜ sınavı ertelendi mi? Corona virüsü nedeniyle ÖSYM sınavları ertelendi mi? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Mart'ta gerçekleştirilecek MSÜ sınavına başvuru yapan adaylar, sınavın ertelenip ertelenmediğini araştırıyor. Öte yandan yakın tarihte gerçekleştirilecek olan DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES ve YKS sınavları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, MSÜ sınavı ertelemdi mi? 2020 DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES ve YKS sınavları iptal mi?
Giriş Tarihi: 18.03.2020 13:19 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 14:15
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