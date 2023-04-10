İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ 2023! Son dakika AK Parti milletvekili adayları açıklandı mı?

Son dakika: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlrine kısa bir süre kala AK Parti'nin milletvekili aday listesi de netleşti. 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için adayların isimleri belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde seçimlere hazırlanan AK Parti 2023 seçimlerine büyük değişim ve yenilenme parolasıyla girecek..Seçim takvimine göre, listelerin tesliminden sonra eksiklerin tamamlanması için YSK tarafından partilere 4 günlük ek süre verilecek. Peki, AK Parti milletvekili adayları belli oldu mu? İşte, il il AK Parti milletvekili adayları isim listesi 2023!