Pendik Sahili'nde palmiye ağaçları kesildi! Vatandaşlardan İBB'ye tepki: Gerekçesi açıklansın

İstanbul Pendik Sahili'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park ve Bahçeler ekipleri tarafından palmiye ağaçları motorlu testerelerle kesildi. Kesim anları havadan görüntülenirken, duruma tepki gösteren vatandaşlar çalışmaların gerekçesinin açıklanmasını istedi.

İstanbul Pendik Sahili'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park ve Bahçeler ekipleri tarafından palmiye ağaçları motorlu testerelerle kesildi. PENDİK SAHİLİ'NDE PALMİYE AĞAÇLARI MOTORLU TESTERELERLE KESİLDİ! VATANDAŞLARDAN İBB'YE AÇIKLAMA ÇAĞRISI

Sahildeki palmiye ağaçlarının kesilmesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Bir vatandaş, kendi çektiği videoda ağaçlar hastalanmadan önce gerekli bakım çalışmalarının yapılıp yapılmadığını sorguladı.

Kesimlere ilişkin bilimsel raporların ve denetim süreçlerinin açıklanması gerektiğini belirten vatandaş, çalışmaların gerekçesinin kamuoyuyla paylaşılmasını istedi. Öte yandan palmiye ağaçlarının motorlu testerelerle kesildiği anlar havadan görüntülendi.

"İNSANLAR BU AĞAÇLARIN NEDEN KESİLDİĞİNİ İLLA Kİ BİLMEK İSTER"

Sahilde bulunan vatandaşlardan Bayram Yurdakul, ağaçlarda herhangi bir olumsuzluk görmediğini belirterek, kesim gerekçesinin açıklanması çağrısında bulundu.

Yurdakul, "Ben de gezmeye geldim, ağaçların kesildiğini gördüm. Herhangi bir olumsuzluk da yok ağaçta ama neden kesildiğini ben de bilmiyorum; belediyemizin bununla ilgili bir açıklaması vardır büyük ihtimal. Yeni geldim buraya. En azından bir gerekçeli tabela falan koysalardı, hani 'Şu nedenle kesildi' diye.