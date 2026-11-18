Naim Süleymanoğlu'nun vefatının 9. yılı! Annesi ilk kez A Haber'e konuştu: "Özlemez olur muyum?"

Dünya ve olimpiyat şampiyonu efsane halterci Naim Süleymanoğlu, vefatının 9. yılında anılıyor. A Haber ekibi, Cep Herkülü'nün annesi Hatice Süleymanoğlu'nu ziyaret etti. Yıllar sonra ilk kez A Haber'e kapılarını açan Hatice Teyze, oğluna duyduğu özlemi gözyaşlarıyla anlatırken 30 yıl göğsünde taşıdığı fotoğrafı ve unutamadığı anılarını da paylaştı.

Dünya ve olimpiyat şampiyonu efsane halterci, nam-ı diğer "Cep Herkülü" Naim Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017 yılında, 9 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN ANNESİ HATİCE TEYZEDEN YILLAR SONRA İLK RÖPORTAJ Naim Süleymanoğlu'nun vefatının yıl dönümünde A Haber ekibi, annesi Hatice Süleymanoğlu'nu ziyaret etti. Yıllar sonra ilk kez kapılarını A Haber'e açan Hatice Teyze, oğlu Naim'i gözyaşları ve büyük bir özlemle anlattı.

YILLAR SONRA İLK KEZ A HABER'E KAPILARINI AÇTI A Haber muhabiri Sevda Dükkancı, Naim Süleymanoğlu'nun vefatının yıl dönümünde annesi Hatice Süleymanoğlu'na misafir oldu. Yıllar sonra ilk kez kapılarını A Haber'e açan ve ekibimizi gülümseyen yüzüyle karşılayıp şeker ve çikolata ikramında bulunan Hatice Teyze için Sevda Dükkancı, "Hala böyle bizi kabul etti, gülümseyen yüzüyle tabii ki. Kendisine de çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

İlerleyen yaşının getirdiği rahatsızlıklarla mücadele eden Hatice Teyze, bizlere Naim'i anlatırken biraz da duygulandı. Oğlunun spor yapmayı çok sevdiğini ve ailesinin ona engel olmadığını belirten Hatice Süleymanoğlu, "Hiç karışmazdık biz hiç" sözleriyle aktardı. Oğluyla gurur duyup duymadığı sorusunu da yanıtlayan Hatice Süleymanoğlu, "Gurur duyduk" ifadelerini kullandı.

30 YIL GÖĞSÜNDE TAŞIDIĞI FOTOĞRAF DIŞ KAPININ YANINDA Hatice Teyze'nin sözleriyle duygulanmamızın ardından beraber evi gezdik. Evin dış kapısının hemen yanında duran ve Türkiye'de çekilen bir fotoğraf dikkatimizden kaçmadı. En sevdiği fotoğrafın bu olduğunu onaylayan Hatice Süleymanoğlu, "20 yaşında, ya 18 ya 20 yaşındaydı. Türkiye'ye vardığında babası çektirdi onu" sözleriyle aktardı. Fotoğrafın çerçevelenip saklanma hikayesini de paylaşan Hatice Süleymanoğlu, "30 sene onu göğsünde tutmuş, getirmiş" ifadelerini kullandı.