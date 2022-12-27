27 Aralık 2022, Salı
Pençe-Kilit şehidi Hüseyin Korkmaz'a veda! Küçük kardeşinin son bakışı yürek dağladı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde toprağa verildi. Şehidin küçük kardeşi Ali Osman Korkmaz, törende babasına sarılarak gözyaşı döktü. Anne ve babası da şehit oğlunun kıyafetlerine sarılarak ağladı.
Giriş Tarihi: 27.12.2022 14:30 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 14:34
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