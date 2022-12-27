Pençe-Kilit şehidi Hüseyin Korkmaz'a veda! Küçük kardeşinin son bakışı yürek dağladı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde toprağa verildi. Şehidin küçük kardeşi Ali Osman Korkmaz, törende babasına sarılarak gözyaşı döktü. Anne ve babası da şehit oğlunun kıyafetlerine sarılarak ağladı.