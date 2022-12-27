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Pençe-Kilit şehidi Hüseyin Korkmaz'a veda! Küçük kardeşinin son bakışı yürek dağladı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde toprağa verildi. Şehidin küçük kardeşi Ali Osman Korkmaz, törende babasına sarılarak gözyaşı döktü. Anne ve babası da şehit oğlunun kıyafetlerine sarılarak ağladı.

Giriş Tarihi: 27.12.2022 14:30 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 14:34
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Pençe-Kilit şehidi Hüseyin Korkmaz’a veda! Küçük kardeşinin son bakışı yürek dağladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın (21) cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

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Pençe-Kilit şehidi Hüseyin Korkmaz’a veda! Küçük kardeşinin son bakışı yürek dağladı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz için Örenli Mahallesi'nde tören düzenlendi.

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Pençe-Kilit şehidi Hüseyin Korkmaz’a veda! Küçük kardeşinin son bakışı yürek dağladı

Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, şehidin babası Ali ile annesi Fadile Korkmaz, kardeşleri ve yakınları katıldı.

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Pençe-Kilit şehidi Hüseyin Korkmaz’a veda! Küçük kardeşinin son bakışı yürek dağladı

OĞLUNUN ASKERİ PARKASINI BIRAKMADI
Bekar ve 6 kardeşin en büyüğü olan şehit Korkmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan aile üyeleri, gözyaşı döktü.

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Pençe-Kilit şehidi Hüseyin Korkmaz’a veda! Küçük kardeşinin son bakışı yürek dağladı

Güçlükle ayakta duran şehidin babası Ali Korkmaz, oğlunun askeri parkasını tören boyunca elinde tuttu ve kokladı.