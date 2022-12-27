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ÖSYM 2023 yeni sınav takvimi açıklandı mı? YKS, KPSS, DGS, ALES başvuru ve sınav tarihleri belli oldu mu?
ÖSYM yeni sınav takvimi, son günlerde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Kasım ayı içerisinde 2023 sınav takvimini duyuran ÖSYM, seçim takvimiyle sınav takviminin üst üste gelmesi nedeniyle takvimi geri çekmişti. Yeni yıla sayılı günler kala yeni takvim araştırılmaya başlandı. Peki, ÖSYM 2023 yeni sınav takvimi açıklandı mı? YKS, KPSS, DGS, ALES başvuru ve sınav tarihleri belli oldu mu? İşte son gelişmeler...