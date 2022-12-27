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Haberler Galeri ÖSYM 2023 yeni sınav takvimi açıklandı mı? YKS, KPSS, DGS, ALES başvuru ve sınav tarihleri belli oldu mu?

ÖSYM 2023 yeni sınav takvimi açıklandı mı? YKS, KPSS, DGS, ALES başvuru ve sınav tarihleri belli oldu mu?

ÖSYM yeni sınav takvimi, son günlerde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Kasım ayı içerisinde 2023 sınav takvimini duyuran ÖSYM, seçim takvimiyle sınav takviminin üst üste gelmesi nedeniyle takvimi geri çekmişti. Yeni yıla sayılı günler kala yeni takvim araştırılmaya başlandı. Peki, ÖSYM 2023 yeni sınav takvimi açıklandı mı? YKS, KPSS, DGS, ALES başvuru ve sınav tarihleri belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2022 17:00
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ÖSYM 2023 yeni sınav takvimi açıklandı mı? YKS, KPSS, DGS, ALES başvuru ve sınav tarihleri belli oldu mu?

ÖSYM yeni sınav takvimi açıklandı mı? 2023 yılına kısa bir süre kala gözler ÖSYM sınav takvimine çevrildi. 2023'te ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi sınava katılmaya hazırlanan vatandaşlar, söz konusu sınavların başvuru ve sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, ÖSYM 2023 yeni sınav takvimi açıklandı mı? YKS, KPSS, DGS, ALES başvuru ve sınav tarihleri belli oldu mu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM 2023 yeni sınav takvimi açıklandı mı? YKS, KPSS, DGS, ALES başvuru ve sınav tarihleri belli oldu mu?

ÖSYM 2023 YENİ SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından 2023 yeni sınav takvimi henüz açıklanmadı. Sınav takvimi belli olur olmaz ahaber.com.tr'de olacak.

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ÖSYM 2023 yeni sınav takvimi açıklandı mı? YKS, KPSS, DGS, ALES başvuru ve sınav tarihleri belli oldu mu?

YKS HAKKINDA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

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ÖSYM 2023 yeni sınav takvimi açıklandı mı? YKS, KPSS, DGS, ALES başvuru ve sınav tarihleri belli oldu mu?

I. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Adayların bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek için iki aşamalı sınava girmeleri gerekmektedir. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girilir. TYT, bir üniversiteye yerleşebilmek için zorunlu bir sınavdır ve ilk aşamayı temsil eder. Testin amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. Sorular, seçilmiş lise müfredatından gelmektedir ve bu oturuma girmek zorunludur. Adaylar tercih yapabilmek için TYT'de en az 150 puan almak zorundadır. 150 puanın altında kalanlar tercih yapamazken 180 puan (2020 için 170) ve üzeri alanlar ise lisans bölümlerini tercih edebilecektir. Buna ek olarak TYT'de 200 ve üstü bir puan alan öğrencilerin TYT puanı tercih yapmadıkları takdirde iki yıl geçerlidir. Sınavın süresi 135 dakikadır.

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ÖSYM 2023 yeni sınav takvimi açıklandı mı? YKS, KPSS, DGS, ALES başvuru ve sınav tarihleri belli oldu mu?

II. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Sorular dört yıllık lise müfredatından gelmektedir. Adaylar TYT sonrasında AYT'ye girmek zorunda değildir. Fakat genel olarak 4 yıl eğitimli üniversiteler, TYT (%40) + AYT (%60) puan toplamları ile aldığı için bu sınava girilmesi gerekmektedir. Sınavın süresi 180 dakikadır.