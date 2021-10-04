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Twitter çöktü mü, neden yavaşlıyor? Twitter ne zaman düzelecek? 4 Ekim Twitter erişim sorunu...

Twitter çöktü mü, neden yavaşlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medya uygulamalarında yaşanan erişim sorunun nedeni merak ediliyor. Facebook, WhatsApp ve Instagram'da yaşanan sorun sonrasında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Bazı kullanıcılar Twiter'da son saatlerde yavaşlama olduğu yönünde paylaşımlar geliyor. İşte, Twitter çöktü mü, neden yavaşlıyor? Twitter ne zaman düzelecek? 4 Ekim Twitter erişim sorunu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.10.2021 22:45 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 23:12
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Twitter çöktü mü, neden yavaşlıyor? Twitter ne zaman düzelecek? 4 Ekim Twitter erişim sorunu...

Twitter çöktü mü, neden yavaşlıyor? Twitter ne zaman düzelecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Twitter'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Yapılan paylaşımların gitmemesi ve sayfa güncelleme yapılmaması sonrası Twitter'da sorun olup olmadığı merak ediliyor. İşte, Twitter çöktü mü, neden yavaşlıyor? Twitter ne zaman düzelecek? 4 Ekim Twitter erişim sorunu...

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Twitter çöktü mü, neden yavaşlıyor? Twitter ne zaman düzelecek? 4 Ekim Twitter erişim sorunu...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

4 Ekim akşamı saat 18.00 sonrasından bu yana dünya genelinde Facebook, WhatsApp ve Instagram'a erişilemiyor.

Bu platformların çöküşüyle kullanıcılar, Twitter'a akın etti. Ancak bir süre sonra Twitter'da da sorunlar baş gösterdi.

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Twitter çöktü mü, neden yavaşlıyor? Twitter ne zaman düzelecek? 4 Ekim Twitter erişim sorunu...

Dünya genelinde birçok Twitter kullanıcısı, paylaşılan Tweet'leri bağlantıyla yönlendirildikleri durumda görüntüleyemiyor. Bununla birlikte Tweet'lerin altındaki yanıtlar görüntülenmiyor. Twitter, konu hakkında henüz bir açıklama paylaşmadı.

Sosyal medyada ve sorun bildirilen sitelerde ise konuyla ilgili hata bildirimi yer almıyor.

Bir çok kullanıcıda başlayan ''hata oluştu'' uyarısı sebebiyle Twitter'ın çöktüğü düşünüldü. Dünya genelinde yaşanan Twitter'daki sorun ile alakalı olarak yetkililerden açıklama gelmezken problemin kısa süre içerisinde giderilmesi bekleniyor.

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Twitter çöktü mü, neden yavaşlıyor? Twitter ne zaman düzelecek? 4 Ekim Twitter erişim sorunu...

TWİTTER SORUN ÇÖZÜMÜ

Cihazınızda ne kadar kullanılabilir alan olduğunu görmek için şu talimatları uygulayın:

Cihazınızın ana ekranında Ayarlar simgesine dokunun.

Cihaz kısmındaki Kayıt yeri öğesini açın.

Cihazınızda 50 MB'den daha az kullanılabilir alan varsa yer açmak için diğer uygulamaları kaldırmanız gerekebilir.

Daha fazla kullanılabilir alanınız olduğunda uygulamayı indirmeyi tekrar deneyin.

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Twitter çöktü mü, neden yavaşlıyor? Twitter ne zaman düzelecek? 4 Ekim Twitter erişim sorunu...

Yeterli kullanılabilir alanınız olmasına rağmen uygulamayı kurmakta hala sorun yaşıyorsanız şunları deneyin:

Google Play Store'da indirme işlemini iptal edin, daha sonra tekrar başlatın.

İndirme işlemini tekrar başlatmak işe yaramadıysa, Twitter'dan çıkış yapmayı deneyin. Ardından uygulamayı indirmeyi tekrar deneyin.