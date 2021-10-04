Twitter çöktü mü, neden yavaşlıyor? Twitter ne zaman düzelecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Twitter'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Yapılan paylaşımların gitmemesi ve sayfa güncelleme yapılmaması sonrası Twitter'da sorun olup olmadığı merak ediliyor. İşte, Twitter çöktü mü, neden yavaşlıyor? Twitter ne zaman düzelecek? 4 Ekim Twitter erişim sorunu...