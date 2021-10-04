04 Ekim 2021, Pazartesi
Twitter çöktü mü, neden yavaşlıyor? Twitter ne zaman düzelecek? 4 Ekim Twitter erişim sorunu...
Twitter çöktü mü, neden yavaşlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medya uygulamalarında yaşanan erişim sorunun nedeni merak ediliyor. Facebook, WhatsApp ve Instagram'da yaşanan sorun sonrasında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Bazı kullanıcılar Twiter'da son saatlerde yavaşlama olduğu yönünde paylaşımlar geliyor. İşte, Twitter çöktü mü, neden yavaşlıyor? Twitter ne zaman düzelecek? 4 Ekim Twitter erişim sorunu...
Giriş Tarihi: 04.10.2021 22:45 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 23:12
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