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PCR yaptırmayan işten kovulabilir mi? Testin ücretini kim ödemek zorunda?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı genelge yayımlayarak, aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu getirdi. Buna göre, işverenler haftada bir işçilerden test yaptırmasını isteyebilecek. Peki, işveren testi zorunlu tutabilir mi? Çalışanlar PCR testi yaptırmak zorunda mı? Aşı olmayan çalışanın hakları var mı? Aşı olan çalışanların hakları neler? İşveren aşı yaptırılmasını zorunlu tutabilir mi? Test ücretini kim karşılayacak? Test yaptırmayan işten atılabilir mi? Virüse yakalanan işten atılabilir mi? Çalışanlar işi bırakabilir mi? İşte PCR testi konusunda tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 09.09.2021 10:11 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 10:15
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PCR yaptırmayan işten kovulabilir mi? Testin ücretini kim ödemek zorunda?

1-PCR TESTİ ZORUNLU MU OLDU?
İşveren, kovid-19 aşısı olmayan ve aşıları tamamlanmayan çalışanlardan 6 Eylül tarihinden itibaren haftada bir kez zorunlu olarak PCR testi isteyebilecek.

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PCR yaptırmayan işten kovulabilir mi? Testin ücretini kim ödemek zorunda?

2-İŞVEREN TEST İSTEMEYEBİLİR Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının genelgesinde, 'zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri, işveren tarafından istenebilecek' diyor.

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PCR yaptırmayan işten kovulabilir mi? Testin ücretini kim ödemek zorunda?

Yani, 'işveren zorunlu olarak isteyecek' demiyor. Bu durumda isteyen işveren testi zorunlu tutar, isteyen tutmaz.

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PCR yaptırmayan işten kovulabilir mi? Testin ücretini kim ödemek zorunda?

3-TEST ZORUNLULUĞU TÜM ÇALIŞANLARI MI KAPSIYOR?
6 Eylül'den itibaren tüm mesleklerde çalışan işçiler için işveren zorunlu test yaptırmasını isteyebilecek.

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PCR yaptırmayan işten kovulabilir mi? Testin ücretini kim ödemek zorunda?

4-HASTALIK GEÇİRENLER DE TEST YAPTIRMAK ZORUNDA MI?
Kovid-19 hastalığı sonrası bağışıklık kabul edilen süre içerisinde bulunan çalışanlardan bu süre içinde test istenmeyecek.