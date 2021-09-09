PCR yaptırmayan işten kovulabilir mi? Testin ücretini kim ödemek zorunda?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı genelge yayımlayarak, aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu getirdi. Buna göre, işverenler haftada bir işçilerden test yaptırmasını isteyebilecek. Peki, işveren testi zorunlu tutabilir mi? Çalışanlar PCR testi yaptırmak zorunda mı? Aşı olmayan çalışanın hakları var mı? Aşı olan çalışanların hakları neler? İşveren aşı yaptırılmasını zorunlu tutabilir mi? Test ücretini kim karşılayacak? Test yaptırmayan işten atılabilir mi? Virüse yakalanan işten atılabilir mi? Çalışanlar işi bırakabilir mi? İşte PCR testi konusunda tüm merak edilenler...