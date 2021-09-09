İçişleri Bakanlığından 81 ilde Güvenli Eğitim Uygulaması: 41 bin 677 personel katıldı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak 08.09.2021 tarihinde 11:00- 15:00 ile 19:00-21:00 saatleri arasında okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde ve umuma açık işyerlerinde uygulaması yapıldı.Ayrıca 07:30-09:30, 12:30-13:30 ile 15:00-18:00 saatleri arasında da okul servis araçları ve personeli denetlendi.