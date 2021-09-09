Bekçi alım tarihi... Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 yılı bekçi alımları hangi illere yapılacak?

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 yılı bekçi alımları hangi illere yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev alacak 10 bin bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Bekçi alımı için başvurularını tamamlayan adaylar geri sayımını sürdürüyor. Diğer yandan 2021 yılı için yapılacak alımların hangi illere yapılacağı da merak ediliyor. İşte, Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 yılı bekçi alımları hangi illere yapılacak?