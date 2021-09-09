09 Eylül 2021, Perşembe
Bekçi alım tarihi... Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 yılı bekçi alımları hangi illere yapılacak?
Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçi adayları 2021 yılı için yapılacak alımları bekliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. EGM ve Polis Akademisi tarafından gelecek son dakika açıklamalar bekleniyor. İşte, Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 yılı bekçi alımları hangi illere yapılacak?
Giriş Tarihi: 09.09.2021 18:36
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