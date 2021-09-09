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Haberler Galeri Bekçi alım tarihi... Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 yılı bekçi alımları hangi illere yapılacak?

Bekçi alım tarihi... Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 yılı bekçi alımları hangi illere yapılacak?

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçi adayları 2021 yılı için yapılacak alımları bekliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. EGM ve Polis Akademisi tarafından gelecek son dakika açıklamalar bekleniyor. İşte, Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 yılı bekçi alımları hangi illere yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.09.2021 18:36
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Bekçi alım tarihi... Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 yılı bekçi alımları hangi illere yapılacak?

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 yılı bekçi alımları hangi illere yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev alacak 10 bin bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Bekçi alımı için başvurularını tamamlayan adaylar geri sayımını sürdürüyor. Diğer yandan 2021 yılı için yapılacak alımların hangi illere yapılacağı da merak ediliyor. İşte, Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 yılı bekçi alımları hangi illere yapılacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçi alım tarihi... Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 yılı bekçi alımları hangi illere yapılacak?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

10 bin bekçi alımı başvurusuna yüz bine yakın kişinin başvuru yapması beklenirken, şu an içim EGM ve PA'dan başvuruların ne zaman başlayacağına dair bir açıklama gelmedi.

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Bekçi alım tarihi... Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 yılı bekçi alımları hangi illere yapılacak?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

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Bekçi alım tarihi... Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 yılı bekçi alımları hangi illere yapılacak?

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

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Bekçi alım tarihi... Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 yılı bekçi alımları hangi illere yapılacak?

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,