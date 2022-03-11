Pazartesi günü okullar tatil mi? 🏫 14 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi? Kar tatili olan iller güncel liste!

14 Mart Pazartesi günü okullar tatil m? Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Yoğun kar yağışı sonrası gözler pazartesi gününe çevrildi. 14 Mart'ta okulların tatil olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konu hakkında son gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, Pazartesi günü okullar tatil mi? 14 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi? Kar tatili olan iller hangileri?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 11.03.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022 11:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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