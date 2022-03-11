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Pazartesi günü okullar tatil mi? 🏫 14 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi? Kar tatili olan iller güncel liste!

14 Mart Pazartesi günü okullar tatil m? Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Yoğun kar yağışı sonrası gözler pazartesi gününe çevrildi. 14 Mart'ta okulların tatil olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konu hakkında son gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, Pazartesi günü okullar tatil mi? 14 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi? Kar tatili olan iller hangileri?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.03.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022 11:50
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Pazartesi günü okullar tatil mi? 🏫 14 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi? Kar tatili olan iller güncel liste!

Pazartesi günü okullar tatil mi? İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde bugün okullar tatil edildi. Yoğun kar yağışı sonrası hayatı olumsuz etkilerken, kar tedbirleri kapsamında valilikler tarafından okullar tatil edilmişti. Kar tatilinin pazartesi günü de devam edip etmeyeceğini merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, Pazartesi günü okullar tatil mi? 14 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi? Kar tatili olan iller hangileri? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Pazartesi günü okullar tatil mi? 🏫 14 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi? Kar tatili olan iller güncel liste!

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, yurt genelinde pazartesi günü okullar açık olacak. Şu anda valilikler tarafından 14 Mart Pazartesi günü için kar tatili açıklamaları gelmedi. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi açıklama geldiğinde sayfamız güncellenecektir.

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Pazartesi günü okullar tatil mi? 🏫 14 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi? Kar tatili olan iller güncel liste!

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

İstanbul'da dün öğleden itibaren aralıklarla yağan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Anadolu Yakası'nın Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Beykoz ve Maltepe ilçelerinde günün ilk saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

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Pazartesi günü okullar tatil mi? 🏫 14 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi? Kar tatili olan iller güncel liste!

Kar yağışı nedeniyle araçlar zorlukla ilerliyor. Bazı araçların kar yağışından dolayı rampalarda ilerlemekte zorlandığı görüldü.

Ekiplerin kar temizleme ve tuzlama çalışması devam ederken Çamlıca tepesi ve yüksek kesimlerde yollar beyaza büründü.

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Pazartesi günü okullar tatil mi? 🏫 14 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi? Kar tatili olan iller güncel liste!

TEM ve D-100 karayolunda araçlar kar yağışından dolayı yavaş bir şekilde ilerlerken, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri, kar yağışı başladığı anlarda tuzlama çalışması yapıyor.

Kar yağışı Avrupa Yakası'nda da etkili olurken, yağış nedeniyle evlerin çatıları, ara sokaklar ve yol kenarındaki yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.