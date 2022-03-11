11 Mart 2022, Cuma
Mehmetçik'ten karlı Tunceli dağlarında kusursuz görev! Vatan size minnettar
Türk askeri yurdun her noktasında görevini kusursuzca devam ettiriyor. Milli Savunma Bakanlığı, Tunceli'nin karlı dağlarındaki Mehmetçik'in görüntülerini paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her şartta vatan topraklarını amansızca korumaya devam ettiği vurgulanırken, "Hazır! Daima Hazır!" ifadelerine yer verildi.
Giriş Tarihi: 11.03.2022 12:12 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022 12:32
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