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Mehmetçik'ten karlı Tunceli dağlarında kusursuz görev! Vatan size minnettar

Türk askeri yurdun her noktasında görevini kusursuzca devam ettiriyor. Milli Savunma Bakanlığı, Tunceli'nin karlı dağlarındaki Mehmetçik'in görüntülerini paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her şartta vatan topraklarını amansızca korumaya devam ettiği vurgulanırken, "Hazır! Daima Hazır!" ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 11.03.2022 12:12 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022 12:32
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Mehmetçik’ten karlı Tunceli dağlarında kusursuz görev! Vatan size minnettar

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Şehitler İrfan ve Tunahan Üs Bölgesi'nde zorlu kış şartlarında başarıyla görev yapan Mehmetçikleri gösteren bir video klip paylaştı.

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Mehmetçik’ten karlı Tunceli dağlarında kusursuz görev! Vatan size minnettar

Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanan videonun yer aldığı paylaşımlarda, "Hazır! Daima Hazır!" ifadelerine yer verdi.

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Mehmetçik’ten karlı Tunceli dağlarında kusursuz görev! Vatan size minnettar

İşte bakanlık tarafından yapılan açıklama;

Kış boyunca zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen fedakarca görev yapan Yüksekova'daki Şehitler İrfan ve Tunahan Üs Bölgesi'ndeki kahramanlarımız, bizleri gururlandıracak şekilde vatan ve millet uğrunda yiğitçe görev yapmaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

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Mehmetçik’ten karlı Tunceli dağlarında kusursuz görev! Vatan size minnettar
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Mehmetçik’ten karlı Tunceli dağlarında kusursuz görev! Vatan size minnettar