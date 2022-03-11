Mehmetçik’ten karlı Tunceli dağlarında kusursuz görev! Vatan size minnettar

İşte bakanlık tarafından yapılan açıklama;

Kış boyunca zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen fedakarca görev yapan Yüksekova'daki Şehitler İrfan ve Tunahan Üs Bölgesi'ndeki kahramanlarımız, bizleri gururlandıracak şekilde vatan ve millet uğrunda yiğitçe görev yapmaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı.