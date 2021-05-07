Pazarlar ne zaman kuruluyor? Tam kapanmada pazarlar hangi gün kurulacak? Hangi pazarlar açık? Çalışma saatleri...

Pazar yerleri ne zaman kurulacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma uygulamasına geçildi. Pazar yerlerinin açık olup olmayacağı konusunda merak edilen sorular yanıt buldu. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama ile hangi pazar yerlerinin, hangi tarihte açılacağı belli oldu. Peki, pazarlar ne zaman kuruluyor? Tam kapanmada pazarlar hangi gün kurulacak? Hangi pazarlar açık? Pazar yerleri saat kaçta açılacak, kapanacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 07.05.2021 13:55 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 13:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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