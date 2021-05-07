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Haberler Galeri Pazarlar ne zaman kuruluyor? Tam kapanmada pazarlar hangi gün kurulacak? Hangi pazarlar açık? Çalışma saatleri...

Pazarlar ne zaman kuruluyor? Tam kapanmada pazarlar hangi gün kurulacak? Hangi pazarlar açık? Çalışma saatleri...

Pazar yerleri ne zaman kurulacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma uygulamasına geçildi. Pazar yerlerinin açık olup olmayacağı konusunda merak edilen sorular yanıt buldu. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama ile hangi pazar yerlerinin, hangi tarihte açılacağı belli oldu. Peki, pazarlar ne zaman kuruluyor? Tam kapanmada pazarlar hangi gün kurulacak? Hangi pazarlar açık? Pazar yerleri saat kaçta açılacak, kapanacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 07.05.2021 13:55 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 13:55
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Pazarlar ne zaman kuruluyor? Tam kapanmada pazarlar hangi gün kurulacak? Hangi pazarlar açık? Çalışma saatleri...

Pazarlar ne zaman kuruluyor? Koronavirüs vaka sayında görülen artış sonrası tam kapanma dönemine geçildi. 17 gün sürecek tam kapanma süreci ile birlikte gözler pazar yerlerine çevrildi. Pazarların ne zaman, hangi tarihlerde açılacağını merak eden vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırıyor. Pazarlar hakkında merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, pazarlar ne zaman kuruluyor? Tam kapanmada pazarlar hangi gün kurulacak? Hangi pazarlar açık? Çalışma saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...

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Pazarlar ne zaman kuruluyor? Tam kapanmada pazarlar hangi gün kurulacak? Hangi pazarlar açık? Çalışma saatleri...

PAZARLAR AÇILACAK MI? HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

Pazar yerleri 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapacak pazar yerleri kurulacak.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Pazar Yerleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak.

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Pazarlar ne zaman kuruluyor? Tam kapanmada pazarlar hangi gün kurulacak? Hangi pazarlar açık? Çalışma saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ PAZAR YERLERİ AÇIK OLACAK?

İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'nın paylaştığı bilgiye göre cumartesi günü açık olacak pazarlar şöyle:

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Pazarlar ne zaman kuruluyor? Tam kapanmada pazarlar hangi gün kurulacak? Hangi pazarlar açık? Çalışma saatleri...

AVRUPA YAKASI

ARNAVUTKÖY'DE HANGİ PAZARLAR KURULACAK?

Hadımköy Toki 4.Etap Pazartesi Pazarı,

Arnavutköy (İslambey Mahallesi) Pazartesi Pazarı,

Haraççı Pazartesi Pazarı,

Arnavutköy Salı Pazarı,

Taşoluk Salı Pazarı,

İmrahor Mahallesi Çarşamba Pazarı,

Bolluca Çarşamba Pazarı,

Hadımköy Çarşamba Pazarı,

Arnavutköy (Nene Hatun Mahallesi) Çarşamba Pazarı,

Taşoluk Toki Perşembe Pazarı,

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Pazarlar ne zaman kuruluyor? Tam kapanmada pazarlar hangi gün kurulacak? Hangi pazarlar açık? Çalışma saatleri...

Arnavutköy Perşembe Pazarı,

Haraççı Cuma Pazarı,

Boğazköy Cuma Pazarı,

Bolluca Cumartesi Pazarı,

Durusu Cumartesi Pazarı,

Hadımköy Cumartesi Pazarı,

Deliklikaya Cumartesi Pazarı,

Arnavutköy Cumartesi Pazarı,

Boğazköy Pazar Pazarı,

Hadımköy Ömerli Pazar Pazarı,

Arnavutköy Pazar Pazarı,