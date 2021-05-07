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Haberler Galeri Hisar A'dan tam isabet! İşte Türkiye'nin ilk yerli hava savunma sistemi

Hisar A'dan tam isabet! İşte Türkiye'nin ilk yerli hava savunma sistemi

Türk savunma sanayisi Hisar A+ sistem teslimatlarını sürdürüyor, proje kapsamında 3 Hisar A+ Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi tek başına zorlu arazi koşullarında görev yapma yeteneğiyle envantere girecek. Füze ve sistemin menzil ve irtifalarında ciddi artırımlar yapıldı ve atışlı testle orta irtifadan gelen hedef direkt vuruş ile imha edildi. Üretim hattı kalifikasyon sürecinin tamamlanması ve son olarak harp başlıklı kabul atışı ile Hisar-A+ sistemleri seri üretim aşaması için hazır hale geldi. Türkiye, Hisar projeleri ile radarı, komuta kontrol sistemi, atış kontrol sistemi, haberleşme sistemi, veri bağı, füzesi, arayıcı başlığı ve tüm bileşenleri ile dışarıdan yardım almadan özgün entegre hava savunma sistemini geliştirebilen birkaç ülkeden biri oldu.

Giriş Tarihi: 07.05.2021 14:40 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 14:43
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Hisar A'dan tam isabet! İşte Türkiye'nin ilk yerli hava savunma sistemi

Türk savunma sanayisi, Hisar A+ sistem teslimatlarını sürdürüyor. Proje kapsamında Hisar A+ Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi tek başına zorlu arazi koşullarında görev yapma yeteneğiyle envantere girmeye hazırlanıyor.

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Hisar A'dan tam isabet! İşte Türkiye'nin ilk yerli hava savunma sistemi

Hava savunma füze sistemleri çok az sayıda ülkenin sahip olduğu ve karmaşıklık düzeyi yüksek pek çok kritik teknolojiyi barındırıyor. Türkiye'nin hava savunma alanındaki birikim ve teknolojisi, bu alandaki ilk yerli ve milli sistem olan Hisar ile kazanılıyor.

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Hisar A'dan tam isabet! İşte Türkiye'nin ilk yerli hava savunma sistemi

Hisar Projeleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı önderliğinde yürütülüyor. Hisar Projeleri'nde radarlar, "sistemin gözleri" olarak görev yapan elektro-optik algılayıcılar, komuta kontrol, haberleşme, atış kontrol sistemleri, sistemin beyni olarak görev yapan görevsayarı, sistem algoritmaları, füze arayıcı başlığı ve füze veri bağı ASELSAN tarafından milli olarak geliştiriliyor.

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Hisar A'dan tam isabet! İşte Türkiye'nin ilk yerli hava savunma sistemi

Bununla birlikte bileşenlerin bir arada entegre bir hava savunma sistemi çatısı altında görevini icra etmesi de ASELSAN tarafından sağlanıyor.

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Hisar A'dan tam isabet! İşte Türkiye'nin ilk yerli hava savunma sistemi

Füze ve füze alt sistemleri olan yaklaşma sensörü, güdüm birimi, sevk sistemi ve benzeri unsurlar ROKETSAN tarafından geliştirildi. Yüksek etkinliğe sahip harp başlığı ise TÜBİTAK SAGE imzası taşıyor.