Hisar A'dan tam isabet! İşte Türkiye'nin ilk yerli hava savunma sistemi

Türk savunma sanayisi Hisar A+ sistem teslimatlarını sürdürüyor, proje kapsamında 3 Hisar A+ Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi tek başına zorlu arazi koşullarında görev yapma yeteneğiyle envantere girecek. Füze ve sistemin menzil ve irtifalarında ciddi artırımlar yapıldı ve atışlı testle orta irtifadan gelen hedef direkt vuruş ile imha edildi. Üretim hattı kalifikasyon sürecinin tamamlanması ve son olarak harp başlıklı kabul atışı ile Hisar-A+ sistemleri seri üretim aşaması için hazır hale geldi. Türkiye, Hisar projeleri ile radarı, komuta kontrol sistemi, atış kontrol sistemi, haberleşme sistemi, veri bağı, füzesi, arayıcı başlığı ve tüm bileşenleri ile dışarıdan yardım almadan özgün entegre hava savunma sistemini geliştirebilen birkaç ülkeden biri oldu.