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2023 YKS SINAV TARİHLERİ: YKS sınavı ne zaman? ÖSYM TYT, AYT, YDT sınavları hangi tarihte, başvurular başladı mı?
Yeni yıla girilmesiyle birlikte YKS sınavı ve başvuru tarihleri milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. 2023 seçim tarihinin belli olmasının ardından ÖSYM'nin ilk yayımladığı YKS takvimi gündeme geldi. Sınava girecek olan adaylar, 2023 YKS sınavı ve başvuruları ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 YKS sınavı ne zaman yapılacak? İşte, YKS sınavı başvuru tarihleri...
Giriş Tarihi: 23.01.2023 16:02Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 16:07