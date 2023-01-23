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Haberler Galeri 2023 YKS SINAV TARİHLERİ: YKS sınavı ne zaman? ÖSYM TYT, AYT, YDT sınavları hangi tarihte, başvurular başladı mı?

2023 YKS SINAV TARİHLERİ: YKS sınavı ne zaman? ÖSYM TYT, AYT, YDT sınavları hangi tarihte, başvurular başladı mı?

Yeni yıla girilmesiyle birlikte YKS sınavı ve başvuru tarihleri milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. 2023 seçim tarihinin belli olmasının ardından ÖSYM'nin ilk yayımladığı YKS takvimi gündeme geldi. Sınava girecek olan adaylar, 2023 YKS sınavı ve başvuruları ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 YKS sınavı ne zaman yapılacak? İşte, YKS sınavı başvuru tarihleri...

Giriş Tarihi: 23.01.2023 16:02 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 16:07
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2023 YKS SINAV TARİHLERİ: YKS sınavı ne zaman? ÖSYM TYT, AYT, YDT sınavları hangi tarihte, başvurular başladı mı?

"YKS sınavı ne zaman 2023?" sorusu milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan ilk sınav takvimi, seçim tarihiyle denk gelmesi nedeniyle geri çekilmişti. Seçim tarihinin belli olmasının ardıdnan 2023 YKS başvuru ve sınav takvimi arama motorlarında araştırılmaya başladı. Peki, "203 YKS sınavı ne zaman?" İşte, başvuru tarihleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 YKS SINAV TARİHLERİ: YKS sınavı ne zaman? ÖSYM TYT, AYT, YDT sınavları hangi tarihte, başvurular başladı mı?

2023 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan ilk sınav takvimi, seçim tarihiyle denk gelmesi nedeniyle geri çekilmişti. Seçim tarihinin belli olmasıyla birlikte 2023 YKS başvuru ve sınav takvimi merak ediliyor.

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2023 YKS SINAV TARİHLERİ: YKS sınavı ne zaman? ÖSYM TYT, AYT, YDT sınavları hangi tarihte, başvurular başladı mı?

2023 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 18 Haziran'da uygulanacağı açıklanmıştı.

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2023 YKS SINAV TARİHLERİ: YKS sınavı ne zaman? ÖSYM TYT, AYT, YDT sınavları hangi tarihte, başvurular başladı mı?

ÖSYM, sınav ve 2023 seçim tarihinin denk gelmemesi için harekete geçti. Yayımlanan 2023 sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi. Seçim tarihinin 14 Mayıs 2023 olarak açıklanmasıyla birlikte YKS'nin tarihi de belli olmuş oldu.Buna göre; 2023 YKS sınavı yayımlanan ilk sınav takvimine göre uygulanacak ve 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

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2023 YKS SINAV TARİHLERİ: YKS sınavı ne zaman? ÖSYM TYT, AYT, YDT sınavları hangi tarihte, başvurular başladı mı?

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) 17-18 Haziran'da yapılacak.