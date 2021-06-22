Pazar yasakları kalktı mı? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Bu pazar yasak olacak mı?

Bu pazar günü yasak var mı? Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında gözler normalleşme sürecine çevrildi. Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardınan temmuz ayı sonrası sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından gözler bu hafta sonu kısıtlama olup olmayacağına çevrildi. Peki, pazar yasakları kalktı mı? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Bu pazar yasak olacak mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr DHA Giriş Tarihi: 22.06.2021 17:03 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 17:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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