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Pazar yasakları kalktı mı? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Bu pazar yasak olacak mı?

Bu pazar günü yasak var mı? Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında gözler normalleşme sürecine çevrildi. Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardınan temmuz ayı sonrası sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından gözler bu hafta sonu kısıtlama olup olmayacağına çevrildi. Peki, pazar yasakları kalktı mı? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Bu pazar yasak olacak mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
DHA
Giriş Tarihi: 22.06.2021 17:03 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 17:04
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Pazar yasakları kalktı mı? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Bu pazar yasak olacak mı?

Pazar yasakları kalktı mı? Haziran ayında geçerli ikinci kademeli normalleşme sürecinde sadece pazar günleri tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararlaştırılmıştı.Haziran ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler pazar yasaklarına çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından merak edilen soruları yanıtladı. Peki, pazar yasakları kalktı mı? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Bu pazar yasak olacak mı? İşte son gelişmeler...

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Pazar yasakları kalktı mı? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Bu pazar yasak olacak mı?

BU PAZAR GÜNÜ YASAK VAR MI?

Bu hafta sonu yani 26 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 27 Haziran Pazar gününü de kapsayacak ve 28 Haziran Pazartesi güün sona erecek. 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma yasağı tamamen kalkacak. Hafta içi uygulanan 21.00-05.00 saatleri arasındaki kısıtlamalar da 1 Temmuz'a kadar devam edecek.

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Pazar yasakları kalktı mı? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Bu pazar yasak olacak mı?

YENİ NORMALLEŞME KARARLARI NELER?

Kabine Toplantısı'nın ardından yeni normalleşme kararları açıklandı. Buna göre, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni normalleşme kararları şu şekilde:

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Pazar yasakları kalktı mı? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Bu pazar yasak olacak mı?

* 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kalkacak.

* Mekanlarda saat 24.00'ten sonra müzik kısıtlaması uygulanacak.

* Şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona ereck.

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Pazar yasakları kalktı mı? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Bu pazar yasak olacak mı?

* Şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona erecek.

* 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçilecek.