Bayram tatili 15 Temmuz ile birleştirilecek mi? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 9 ve 11 gün beklentisi...
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İmanı pekiştiren, yürekleri buluşturan, şükrü artıran Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayrama sayılı günler vatandaşların gözü kulağı bayram tatili ile ilgili gelecek haberlere çevrildi. 1 Temmuz'dan sonra sokağa çıkma kısıtlamasının sona erecek olması ile birlikte tatil planı yapacak olan vatadaşlar, tatilin kaç gün olacağını araştırıyor. Peki, bayram tatili 15 Temmuz ile birleştirilecek mi? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 22.06.2021
15:30 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021
15:31
Bayram tatili kaç gün olacak? Bayramlar, kırık kalpleri, solgun yüzleri, eğik başları, mahzun bakışları sevindirmektir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvimle bayram tatili tarihi belli oldu. Bu gelişmelerin ardından gözler bayram tatiline çevrildi. Sokağa çıkma yasağının kalkacak olması ile birlikte tatilin kaç gün olacağı da yeniden gündeme geldi. Peki, bayram tatili 15 Temmuz ile birleştirilecek mi? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte cevaplar...
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BAYRAM TATİLİ 15 TEMMUZ İLE BİRLEŞTİRİLECEK Mİ?
Kurban Bayramı bu sene 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. 19 Temmuz ise bayram arefesi olacak. Bu sene Kurban Bayramı'nın tamamı hafta içine denk geliyor. Bu nedenle hafta sonlarının birleştirilmesi ile bayram tatilinin 9 güne çıkarılması bekleniyor. Öte yandan 15 Temmuz'un resmi tatil olması ve perşembe gününe denk gelmesi nedeniyle bayramın birleştirilerek tatilin 11 güne de çıkarılması talep ediliyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı arefesi: 19 TEMMUZ PAZARTESİ
Kurban Bayramı 1. gün: 20 TEMMUZ SALI
Kurban Bayramı 2. gün: 21 TEMMUZ ÇARŞAMBA
Kurban Bayramı 3. gün: 22 TEMMUZ PERŞEMBE
Kurban Bayramı 4. gün: 23 TEMMUZ CUMA
KURBAN BAYRAMI NEDİR?
Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.
İslam dini terimi olarak Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an 'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır
Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.