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Pazar günü yasakları kalktı mı? Pazar günü yasakları ne zaman, hangi tarihte kalkacak? İşte kararlar...
Pazar günü yasakları kalktı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. En son düzenlenen Kabine toplantısı sonrasında hafta içi ve hafta sonu yasakları konusunda yeni kararlar alındı. Yurt genelinde cumartesi uygulanan kısıtlama kaldırıldı. Aşılama uygulamasının hız kazanması ve vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, pazar günü yasakları kalktı mı? Pazar günü yasakları ne zaman, hangi tarihte kalkacak? İşte kararlar...
Giriş Tarihi: 09.06.2021 17:52
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