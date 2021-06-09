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Haberler Galeri Pazar günü yasakları kalktı mı? Pazar günü yasakları ne zaman, hangi tarihte kalkacak? İşte kararlar...

Pazar günü yasakları kalktı mı? Pazar günü yasakları ne zaman, hangi tarihte kalkacak? İşte kararlar...

Pazar günü yasakları kalktı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. En son düzenlenen Kabine toplantısı sonrasında hafta içi ve hafta sonu yasakları konusunda yeni kararlar alındı. Yurt genelinde cumartesi uygulanan kısıtlama kaldırıldı. Aşılama uygulamasının hız kazanması ve vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, pazar günü yasakları kalktı mı? Pazar günü yasakları ne zaman, hangi tarihte kalkacak? İşte kararlar...

Giriş Tarihi: 09.06.2021 17:52
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Pazar günü yasakları kalktı mı? Pazar günü yasakları ne zaman, hangi tarihte kalkacak? İşte kararlar...

Pazar günü yasakları kalktı mı? Pazar günü yasakları ne zaman, hangi tarihte kalkacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında cumartesi sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Hal böyle olunca gözler pazar yasaklarının kalkacağı tarihe çevrildi. Vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında yeni Kabine toplantısı sonrasında alınacak kararlar merak ediliyor. İşte, pazar günü yasakları kalktı mı? Pazar günü yasakları ne zaman, hangi tarihte kalkacak? İşte kararlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Pazar günü yasakları kalktı mı? Pazar günü yasakları ne zaman, hangi tarihte kalkacak? İşte kararlar...

PAZAR YASAKLARI KALKTI MI?

1 Haziran günü yapılan kabine toplantısı sonrası yayımlanan Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde hafta içi ve hafta sonlarına ilişkin yeni kararlar alınmıştı. Cumartesi günlerinde sokağa çıkma yasağının serbest olması kararından sonra Pazar günleri için son durum merak ediliyor.

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Pazar günü yasakları kalktı mı? Pazar günü yasakları ne zaman, hangi tarihte kalkacak? İşte kararlar...

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre;"Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - 05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

"Yani Pazar günleri yeni bir karar alınana kadar sokağa çıkma yasağı olacak.

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Pazar günü yasakları kalktı mı? Pazar günü yasakları ne zaman, hangi tarihte kalkacak? İşte kararlar...

HAZİRAN AYI NORMALLEŞME TEDBİRLERİ GENELGESİ

1. SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - 05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

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Pazar günü yasakları kalktı mı? Pazar günü yasakları ne zaman, hangi tarihte kalkacak? İşte kararlar...

1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.