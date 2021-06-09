MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakat tarihleri belli oldu mu?

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci adayları, Mayıs ayında yapılan tercihlere ilişkin MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu diye araştırıyor. Zorlu mülakatlar öncesi hazırlıklarını tamamlayan adaylar mülakat tarihleri için gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakat tarihleri belli oldu mu?