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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakat tarihleri belli oldu mu?

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci adayları, Mayıs ayında yapılan tercihlere ilişkin MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu diye araştırıyor. Zorlu mülakatlar öncesi hazırlıklarını tamamlayan adaylar mülakat tarihleri için gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakat tarihleri belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 09.06.2021 18:22 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 18:22
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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakat tarihleri belli oldu mu?

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakat tarihleri belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bir sonraki aşamaya hak kazanan adaylar fiziki yeterlilik, evrak kontrolü, kişilik değerlendirme ve fiziki yeterlilik testine girecek. İşte, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakat tarihleri belli oldu mu?

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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakat tarihleri belli oldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi'nden konuya ilişkin net bir tarih bilgisi paylaşılmadı. Ancak geçen yıl sonuçlar 13 Temmuz'da açıklanmıştı. Bu yılda temmuz ayının ikinci haftası sonuçların ilan edilebileceği tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili ilerleyen günlerde ÖSYM ve MSÜ tarafından açıklama yapılması ön görülüyor.

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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakat tarihleri belli oldu mu?

MSÜ HARP OKULLARI VE MYO DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARININ İLANI

1) Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş) puanı,

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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakat tarihleri belli oldu mu?

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,

c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.

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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakat tarihleri belli oldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Yerleştirme Puan Türü

KHO : YKS Sayısal ,Eşit Ağırlık ve Sözel Sınav Puanı

DHO : YKS Sayısal Sınav Puanı

HHO : YKS Sayısal Sınav Puanı

Asb.MYO (Bando Asb.MYO dahil) : YKS TYT Sınav Puanı