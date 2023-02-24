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Patlayan kolondan bakın ne çıktı! Deprem sonrası şoke eden görüntü! Suç duyurusunda bulundular...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yeni Mahalle Komando Caddesi'ndeki 18 daireli Raman Apartmanı da hasar gördü. Binada yaşayanlar, evlerini kontrol ettiklerinde patlayan 4 kolondan çıkan malzemeyi görünce şoke oldu. Bina sakinleri yaşadıkları şok sonrasında sorumlular ve evleri satanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Giriş Tarihi: 24.02.2023 18:43 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 18:45
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Patlayan kolondan bakın ne çıktı! Deprem sonrası şoke eden görüntü! Suç duyurusunda bulundular...

Batman'da, depremlerde hasar gören, 18 daireli Raman Apartmanı'nın patlayan 4 kolonundan tuğla çıktı. Binada oturanlar, sorumlular ve evleri satanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Patlayan kolondan bakın ne çıktı! Deprem sonrası şoke eden görüntü! Suç duyurusunda bulundular...
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Patlayan kolondan bakın ne çıktı! Deprem sonrası şoke eden görüntü! Suç duyurusunda bulundular...
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Patlayan kolondan bakın ne çıktı! Deprem sonrası şoke eden görüntü! Suç duyurusunda bulundular...
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Patlayan kolondan bakın ne çıktı! Deprem sonrası şoke eden görüntü! Suç duyurusunda bulundular...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yeni Mahalle Komando Caddesi'ndeki 18 daireli Raman Apartmanı da hasar gördü. Binada yaşayanlar, evlerini kontrol ettiklerinde, patlayan 4 kolonun tuğlalardan yapıldığını, 8 kolonda ise çatlaklar olduğunu gördü.