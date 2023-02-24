Patlayan kolondan bakın ne çıktı! Deprem sonrası şoke eden görüntü! Suç duyurusunda bulundular...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yeni Mahalle Komando Caddesi'ndeki 18 daireli Raman Apartmanı da hasar gördü. Binada yaşayanlar, evlerini kontrol ettiklerinde patlayan 4 kolondan çıkan malzemeyi görünce şoke oldu. Bina sakinleri yaşadıkları şok sonrasında sorumlular ve evleri satanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.