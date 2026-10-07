Paris Moda Haftası'ndaki “şeytani semboller” tepki çekti: Boynuzlar, çatal diller ve kırmızı figürler

Dünya genelinde popüler kültür kılıfı altında yürütülen küresel manipülasyon projeleri ve toplumların inanç dokusunu hedef alan karanlık organizasyonlar bir kez daha su yüzüne çıktı! Paris Moda Haftası'nda sergilenen şeytani sembollerden, frekanslar üzerinden kitlelerin beynini kontrol etme planlarına kadar kirli tezgâhlar deşifre edildi.

Paris Moda Haftası podyumlarına taşınan şeytani semboller, boynuzlu kostümler ve korku saçan figürler, küresel elitlerin popüler kültür üzerinden kitlelere dayattığı karanlık kuşatmayı bir kez daha gözler önüne serdi.

Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ 7 Ekim 2026 tarihli yazısında bu konuyu köşesine taşıdı. Aytuğ "Paris'te şeytani moda haftası" yazısında şu ifadeleri kullandı: Paris Moda Haftası'ndaki rezaleti gördünüz mü? Eğer görmediyseniz, herhangi bir arama motoruna "Paris Moda Haftası'nda şeytani kültür" diye yazın ve eğer dayanabilirseniz izleyin.

Boynuzlar, kırmızı şeytani figürlerle oluşturulmuş kostümler, insanın içine korku salan iğrenç makyajlar, çatal diller vs... Sanırsınız şeytanın ta kendisi defile düzenlemiş, kandırdığı insan müsveddeleriyle beraber -hâşâ- insanlığı kendisine tapmaya davet ediyor, tebliğde bulunuyor.



İşte dünyamızın gelip dayandığı son nokta bu. Şeytan bu kez moda kılıfının içine girip, inançların altını oymaya heveslenmiş.