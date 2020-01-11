Parçalı Ay Tutulması İstanbul'daki depremi tetikledi mi? Büyük Marmara Depremi öncesinde de olmuştu!

PARÇALI AY TUTULMASI DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

2017 yılında benzer tartışmaların yaşanması üzerine dönemin İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tansel Ak, " Deprem ile güneş tutulmaları arasında bir irtibat bulunup bulunmadığı meselesi hep merak konusu olmuştur. Keşke bu tür bir doğa olayı ile depremleri önceden bilebilsek. Fakat bu mümkün değil. 1999 depreminde güneş tutulması yaşanmıştı.