Parçalı Ay Tutulması İstanbul'daki depremi tetikledi mi? Büyük Marmara Depremi öncesinde de olmuştu!
İstanbul'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem korku dolu anlara sahne olurken, vatandaşlar sokaklara döküldü. Deprem çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından Parçalı Ay Tutulması akıllara geldi. Dün en önemli gezegen olayları arasında gösterilen Parçalı Ay Tutulması meydana gelmişti. Bugün İstanbul'da ve Marmara Denizi'nde onlarca sarsıntı meydana geldi. Parçalı Ay Tutulması ile deprem arasındaki ilişki yıllarca tartışıldı. 17 Ağustos Büyük Marmara Depremi'nden bir hafta öncesinde de Parçalı Ay Tutulması olmuştu. Peki, Parçalı Ay Tutulması İstanbul'daki depremi tetikledi mi? Parçalı Ay Tutulması depremin habercisi mi? İşte Parçalı Ay Tutulması ile deprem arasındaki ilişki...
Giriş Tarihi: 11.01.2020 17:52Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 17:55