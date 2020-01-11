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Parçalı Ay Tutulması İstanbul'daki depremi tetikledi mi? Büyük Marmara Depremi öncesinde de olmuştu!

İstanbul'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem korku dolu anlara sahne olurken, vatandaşlar sokaklara döküldü. Deprem çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından Parçalı Ay Tutulması akıllara geldi. Dün en önemli gezegen olayları arasında gösterilen Parçalı Ay Tutulması meydana gelmişti. Bugün İstanbul'da ve Marmara Denizi'nde onlarca sarsıntı meydana geldi. Parçalı Ay Tutulması ile deprem arasındaki ilişki yıllarca tartışıldı. 17 Ağustos Büyük Marmara Depremi'nden bir hafta öncesinde de Parçalı Ay Tutulması olmuştu. Peki, Parçalı Ay Tutulması İstanbul'daki depremi tetikledi mi? Parçalı Ay Tutulması depremin habercisi mi? İşte Parçalı Ay Tutulması ile deprem arasındaki ilişki...

Giriş Tarihi: 11.01.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 17:55
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Parçalı Ay Tutulması İstanbul'daki depremi tetikledi mi? Büyük Marmara Depremi öncesinde de olmuştu!

İstanbul'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 16.37'de gerçekleşti. Kandilli ve AFAD verilerine göre, 4.7 büyüklüğündeki deprem öncesi Marmara Denizi'nde onlarca ufak deprem yaşandı. Depremin ardından da artçı sarsıntılar sürdü. Dün dünyada heyecanla beklenen gezegen olaylarından Parçalı Ay Tutulması meydana gelmişti. Parçalı Ay Tutulması daha önce Büyük Marmara Depremi'nden önce de olmuştu. Parçalı Ay Tutulması'nın ardından deprem olayları meydana gelebiliyor. Peki, Parçalı Ay Tutulması İstanbul'daki depremi tetikledi mi? Parçalı Ay Tutulması depremin habercisi mi? İşte Parçalı Ay Tutulması ile deprem arasındaki ilişki...

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Parçalı Ay Tutulması İstanbul'daki depremi tetikledi mi? Büyük Marmara Depremi öncesinde de olmuştu!

Parçalı Ay Tutulması'nın yaşandığı yıllardan biri de 1999'du! 10 Ağustos 1999'da Türkiye'den de görülen bir Parçalı Ay Tutulması gerçekleşti. Bu tutulmadan yalnızca 7 gün sonra 'Büyük Marmara Depremi' gerçekleşti. Parçalı Ay Tutulması öncesi yaşanan irili ufaklı depremler ve Büyük Marmara Depremi akıllara, "Parçalı Ay Tutulması depremin habercisi mi?" sorusunu getiriyor. İşte Parçalı Ay Tutulması ile deprem arasındaki sır ilişki...

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Parçalı Ay Tutulması İstanbul'daki depremi tetikledi mi? Büyük Marmara Depremi öncesinde de olmuştu!

17 AĞUSTOS DEPREMİ ÖNCESİ DE TUTULMA OLMUŞTU

Takvimler 10 Ağustos 1999'u gösterirken Parçalı Ay Tutulması ile muhteşem bir görsel şölen yaşanmıştı. Ay gökyüzünde bakır rengini alırken binlerce kişi bu anı takip etmişti. Tutulmanın ardından yalnızca bir hafta geçerken, takvim yaprakları 17 Ağustos 1999'u gösteriyordu. Yakın tarihte Marmara'da ve Türkiye'de görülen en büyük deprem gerçekleşti. Aradan geçen zamanda Parçalı Ay Tutulması'nın depremi işaret ettiğine dair görüşler ve iddialar yer aldı.

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Parçalı Ay Tutulması İstanbul'daki depremi tetikledi mi? Büyük Marmara Depremi öncesinde de olmuştu!

TUTULMA DÖNEMİNDE İRİLİ UFAKLI DEPREMLER GÖRÜLDÜ

Parçalı Ay Tutulması'nın yaşandığı dönemlerde irili ufaklı depremler yaşandı. Depremlerin ardından tutulma ve deprem ilişkisi soruları arttı. 2017 yılında yaşanan tutulma ve depremlerin ardından uzay bilimleri uzmanları değerlendirmelerde bulundu. Peki, gerçekten Parçalı Ay Tutulması ile deprem arasında bir ilişki var mı?

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Parçalı Ay Tutulması İstanbul'daki depremi tetikledi mi? Büyük Marmara Depremi öncesinde de olmuştu!

PARÇALI AY TUTULMASI DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

2017 yılında benzer tartışmaların yaşanması üzerine dönemin İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tansel Ak, " Deprem ile güneş tutulmaları arasında bir irtibat bulunup bulunmadığı meselesi hep merak konusu olmuştur. Keşke bu tür bir doğa olayı ile depremleri önceden bilebilsek. Fakat bu mümkün değil. 1999 depreminde güneş tutulması yaşanmıştı.