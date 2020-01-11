İstanbul fay hatları: Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? MTA fay hattı sorgulama!

Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? İstanbul fay hatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul'da gerçekleşen 4,7 şiddetindeki depremin ardından MTA fay hattı sorgulama sayfası araştırılıyor. İstanbul fay hatları haritası yoğun şekilde araştırılıyor. 2019 yılının Ekim ayında da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü fay hattı sorgulama haritasıyla Marmara bölgesinde fay hattının nereden geçtiğini görüntüleyebilirsiniz.