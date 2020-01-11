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İstanbul fay hatları: Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? MTA fay hattı sorgulama!

Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? İstanbul fay hatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul'da gerçekleşen 4,7 şiddetindeki depremin ardından MTA fay hattı sorgulama sayfası araştırılıyor. İstanbul fay hatları haritası yoğun şekilde araştırılıyor. 2019 yılının Ekim ayında da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü fay hattı sorgulama haritasıyla Marmara bölgesinde fay hattının nereden geçtiğini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.01.2020 18:28 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 18:29
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İstanbul fay hatları: Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? MTA fay hattı sorgulama!

Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? İstanbul'da meydana gelen 4,7 şiddetindeki deprem sonrası İstanbul fay hatları sorgulanıyor. MTA fay hattı sorgulama sayfası vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş, evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusuna yanıt arıyor. MTA fay hattı sorgulama sayfasıyla İstanbul fay hatları haritasını sorgulayabilirsiniz. Levhaların birbirlerine sürtünmesi sırasında, büyük kaya kütlelerinin arasında kalan "fay" adını verdiğimiz zayıf yerler zorlanırlar ve buralarda gerilme enerjisi birikir.

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İstanbul fay hatları: Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? MTA fay hattı sorgulama!

MTA FAY HATLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Aşağıdaki panele tıkladıktan sonra harita kullanarak oturduğunuz yere yaklaşınız. Ardından sol tarafta yer alan panelde bulunan "Faylar" işaretine tıkladıktan sonra fay haritasını öğrenebilirsiniz.

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İstanbul fay hatları: Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? MTA fay hattı sorgulama!

Öte yandan yine son 24 saat, son 7 gün veya son 30 gün seçenekleri işaretlendiğinde bölgede seçilen tarih aralığında olan depremi de öğrenebilirsiniz.

MTA FAY HATLARI SORGULAMA

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İstanbul fay hatları: Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? MTA fay hattı sorgulama!

FAY HATTI NEDİR?

Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri sonucu oluşan gerilme ve sıkışmalar, yer kabuğunun bazı bölümlerinde yüzyıllar boyunca enerji biriktirir. Bu enerjiler zaman zaman ortaya çıkar. Yer kabuğundaki bu hareketli kesimlere "fay" adı verilir.

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İstanbul fay hatları: Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? MTA fay hattı sorgulama!

Birbirlerinin hareketini engelleyen levhalar arasında sürtünme başlar. Levhaların birbirlerine sürtünmesi sırasında, büyük kaya kütlelerinin arasında kalan "fay" adını verdiğimiz zayıf yerler zorlanırlar ve buralarda gerilme enerjisi birikir.