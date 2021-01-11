Kabine kararları: Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? 20 yaş altı, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?

Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde bir takım önlemler uygulanıyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar kendileri için uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceğini merak ediyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında nasıl bir karar alınacağı merak ediliyor. Peki, hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? 20 yaş altı, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 11.01.2021 15:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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