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11 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine kararları: Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? 20 yaş altı, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Kabine kararları: Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? 20 yaş altı, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde bir takım önlemler uygulanıyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar kendileri için uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceğini merak ediyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında nasıl bir karar alınacağı merak ediliyor. Peki, hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? 20 yaş altı, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 11.01.2021 15:46
Son dakika... Hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve bazı mekanlara uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede bilgilere göre, yeni bir karar alınıncaya kadar kısıtlamaların devam edeceği bildirilmişti. Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında hangi kararların alınacağı merak ediliyor. Peki, hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? 20 yaş altı, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN KALKACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, hafta sonu yasakları dahil hafta içi de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hangi tarihte sona ereceği henüz belli olmadı. Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Kısıtlamalar ile ilgili yeni kararlar alındığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
20 YAŞ ALTI, 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDECEK Mİ?
20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kabine toplantısında bu yaş gruplarına yönelik bir karar alınıp alınmayacağı bilinmiyor. Konu hakkında detaylar belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ
Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında 20 yaş altı gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ
Genelgeye göre, tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde (hafta sonu da dahil) 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.