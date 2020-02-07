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Pangolin hayvanı hangi ülkelerde yaşıyor? Türkiye’de pangolin var mı? Koronavirüs pangolinden mi bulaştı?

Koronavirüs nedeniyle araştırılmaya başlanan pangolin nedir? Pangolin hayvanı hangi ülkelerde yaşıyor? Vatandaşlar, Türkiye'de pangolin var mı sorusuna yantı arıyor. Nesli tükenme tehlikesi altından bulunan canlılardan birisi olan pangolin hayvanı, en zararsız türlerden birisi olarak bilinmektedir. Peki, Koronavirüs pangolinden mi bulaştı? Dili 25 cm kadar uzayan pangolin, genellikle böcekler ve termitlerle beslenmektedir. Dişleri olmayan pangolinler, genellikle güçlü dillerini kullanarak besin ihtiyaçlarını karşılarlar. Peki, pangolin hangi ülkelerde yaşıyor? Türkiye'de pangolin var mı? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 07.02.2020 19:24 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 19:25
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Pangolin hayvanı hangi ülkelerde yaşıyor? Türkiye’de pangolin var mı? Koronavirüs pangolinden mi bulaştı?

Bilim insanları, Çin'de ortaya çıkan Koronavirüsün kaynağının pangolin hayvanı olabileceğini iddia etti. Dünyada Koronavirüs ile mücadele sürerken ölü sayısı her geçen gün yükseliyor. Reuters'ın haberine göre Çinli araştırmacılar kaynağı yarasalar olan ölümcül koronavirüsün insanlara bulaşmasına yasadışı yollardan ticareti yapılan pangolin adında bir hayvanın sebep olduğunu söyledi. Peki, pangolin nedir? Pangolin hayvanı hangi ülkelerde yaşıyor? Türkiye'de pangolin var mı? İşte detaylar…

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Pangolin hayvanı hangi ülkelerde yaşıyor? Türkiye’de pangolin var mı? Koronavirüs pangolinden mi bulaştı?

PANGOLİNLER NASIL HAYVANLARDIR?

Vücutları, kiremit gibi dizilmiş büyük keratin pullar sebebiyle, kozalaksı görünümdedirler. Vücudun yalnızca üst bölümünde olan bu pullar kuyruğun tamamında bulunur. Vücudun pulsuz olan alt kısmı ve bacakların iç tarafı ise kıllıdır. Pullar arasında da kıl vardır.

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Pangolin hayvanı hangi ülkelerde yaşıyor? Türkiye’de pangolin var mı? Koronavirüs pangolinden mi bulaştı?

Başları uzun yapılıdır. Zygomatic yay ortadan kalkmış ya da körelmiş; ptygoidea ise iyi gelişmiştir. Alt çene, basit iki kemik köprü kalacak biçimde körelmiş; angular ve articular çıkıntı yoktur. Bel omurları eklem çıkıntılarından yoksun; köprücük kemiği oluşmamıştır.

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Pangolin hayvanı hangi ülkelerde yaşıyor? Türkiye’de pangolin var mı? Koronavirüs pangolinden mi bulaştı?

Kısa yapılı ön üyeleri kazmak için kuvvetli kazıcı tırnaklar taşır; ön ve arka ayaklar 5 ışınlı ve parmakları tırnaklıdır. Dişleri yoktur; dilleri uzun ve solucan şeklindedir. Tükürük bezleri iri yapılı; mideleri çok kaslı ve öğütücü mide dişleri vardır. beynin koklama lobu büyük; büyük beyin ilkel yapılıdır. Midenin iç çeperi keratin çıkıntılıdır.

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Pangolin hayvanı hangi ülkelerde yaşıyor? Türkiye’de pangolin var mı? Koronavirüs pangolinden mi bulaştı?

Gececil hayvanlardır. Gündüzleri genellikle mağaralarda saklanırlar. Toprak üzerinde ya da ağaçta yaşarlar. Yavrular anne tarafından vücut üzerinde taşınırlar. Tehlike anında tostoparlak olmalarıyla tanınırlar.