Pangolin hayvanı hangi ülkelerde yaşıyor? Türkiye’de pangolin var mı? Koronavirüs pangolinden mi bulaştı?

Koronavirüs nedeniyle araştırılmaya başlanan pangolin nedir? Pangolin hayvanı hangi ülkelerde yaşıyor? Vatandaşlar, Türkiye'de pangolin var mı sorusuna yantı arıyor. Nesli tükenme tehlikesi altından bulunan canlılardan birisi olan pangolin hayvanı, en zararsız türlerden birisi olarak bilinmektedir. Peki, Koronavirüs pangolinden mi bulaştı? Dili 25 cm kadar uzayan pangolin, genellikle böcekler ve termitlerle beslenmektedir. Dişleri olmayan pangolinler, genellikle güçlü dillerini kullanarak besin ihtiyaçlarını karşılarlar. Peki, pangolin hangi ülkelerde yaşıyor? Türkiye'de pangolin var mı? İşte yanıtı…