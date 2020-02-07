07 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Tarihe ışık tutan arşiv! İletişim Başkanlığı fotoğraf arşivi dijital medyada...

1920'lerden günümüze uzanan İletişim Başkanlığına ait fotoğraf arşivi Instagram hesabında gün yüzü çıkmaya devam ediyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden günlük yaşama ilişkin çarpıcı kareler geçmişten günümüze bir köprü oluşturuyor. Analog fotoğraflardan dijitale aktarılan fotoğraflarla sanal alemde tarihe bir yolculuk yapma imkanı sağlıyor. İşte İletişim Başkanlığına ait fotoğraf arşivinden bazı fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 07.02.2020 19:58 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 20:00
  • 1
  • 52
Tarihe ışık tutan arşiv! İletişim Başkanlığı fotoğraf arşivi dijital medyada...

İletişim Başkanlığı, 1920'lerden günümüze uzanan İletişim Başkanlığına ait fotoğraf arşivini Instagram hesabından paylaştı.

  • 2
  • 52
Tarihe ışık tutan arşiv! İletişim Başkanlığı fotoğraf arşivi dijital medyada...

İletişim Başkanlığı, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "1920'lerden günümüze uzanan İletişim Başkanlığına ait fotoğraf arşivi instagram.com/iletisim/ Instagram hesabında gün yüzü çıkmaya devam ediyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden günlük yaşama ilişkin çarpıcı kareler geçmişten günümüze bir köprü oluşturuyor. Analog fotoğraflardan dijitale aktarılan fotoğraflarla sanal alemde tarihe bir yolculuk yapma imkanı sağlıyor" ifadelerine yer verdi.

  • 3
  • 52
Tarihe ışık tutan arşiv! İletişim Başkanlığı fotoğraf arşivi dijital medyada...

İşte İletişim Başkanlığı fotoğraf arşivinde yer alan fotoğraflardan bazıları...

  • 4
  • 52
Tarihe ışık tutan arşiv! İletişim Başkanlığı fotoğraf arşivi dijital medyada...
  • 5
  • 52
Tarihe ışık tutan arşiv! İletişim Başkanlığı fotoğraf arşivi dijital medyada...