Tarihe ışık tutan arşiv! İletişim Başkanlığı fotoğraf arşivi dijital medyada...

1920'lerden günümüze uzanan İletişim Başkanlığına ait fotoğraf arşivi Instagram hesabında gün yüzü çıkmaya devam ediyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden günlük yaşama ilişkin çarpıcı kareler geçmişten günümüze bir köprü oluşturuyor. Analog fotoğraflardan dijitale aktarılan fotoğraflarla sanal alemde tarihe bir yolculuk yapma imkanı sağlıyor. İşte İletişim Başkanlığına ait fotoğraf arşivinden bazı fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 07.02.2020 19:58 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 20:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





