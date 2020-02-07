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Ankara’da korkunç cinayet! Şeyma Yıldız kimdir? Şeyma Yıldız neden öldürüldü?

Şeyma Yıldız kimdir? Şeyma Yıldız neden öldürüldü? Ankara'da işlenen korkunç cinayet Türkiye'nin gündemine oturdu. Lise öğrencisi Şeyma Yıldız, babasının silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Şeyma Yıldız ölüm sebebi ise herkesi şok etti. Korkunç olayın ayrıntıları da ortaya çıktı. Arabada babasıyla tartışan Şeyma Yıldız'ın kaçmaya çalıştığı, babasının da kızına ateş ettiği öğrenildi. İşte, Şeyma Yıldız cinayeti hakkında son detaylar…

Giriş Tarihi: 07.02.2020 18:30 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 18:31
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Ankara’da korkunç cinayet! Şeyma Yıldız kimdir? Şeyma Yıldız neden öldürüldü?
Ankara’da korkunç cinayet! Şeyma Yıldız kimdir? Şeyma Yıldız neden öldürüldü?

Şeyma Yıldız neden öldürüldü? Şeyma Yıldız ölüm sebebi sosyal medyada gündem oldu. Şeyma Yıldız kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Ankara'nın Çubuk ilçesinde lise öğrencisi 17 yaşındaki Şeyma Yıldız, babası tarafından öldürüldü. Harun Yıldız, kızını kendisine ait hafif ticari araç ile Kargın Mahallesi'ne götürdü. Burada yol kenarında duran Harun Yıldız, araçta kızıyla tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Şeyma Yıldız, araçtan inip kaçmaya çalıştı. Harun Yıldız da yanında bulunan tabancasını çıkarıp kızına iki el ateş etti.

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Ankara’da korkunç cinayet! Şeyma Yıldız kimdir? Şeyma Yıldız neden öldürüldü?
Ankara’da korkunç cinayet! Şeyma Yıldız kimdir? Şeyma Yıldız neden öldürüldü?

ŞEYMA YILDIZ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Yoldan geçen sürücüler, Şeyma Yıldız'ı yerde hareketsiz görünce polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Şeyma Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Şeyma Yıldız'ın cansız bedeni, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Ankara’da korkunç cinayet! Şeyma Yıldız kimdir? Şeyma Yıldız neden öldürüldü?
Ankara’da korkunç cinayet! Şeyma Yıldız kimdir? Şeyma Yıldız neden öldürüldü?

Olayın ardından Harun Yıldız, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Baba Yıldız'ın ilk ifadesinde, kızının erkek arkadaşı olduğunu öğrendikten sonra çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü söylediği belirtildi.

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Ankara’da korkunç cinayet! Şeyma Yıldız kimdir? Şeyma Yıldız neden öldürüldü?
Ankara’da korkunç cinayet! Şeyma Yıldız kimdir? Şeyma Yıldız neden öldürüldü?

Harun Yıldız'ın polisteki sorgusu sürerken, genç kızın cenazesinin otopsinin ardından memleketi Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verildi.

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Ankara’da korkunç cinayet! Şeyma Yıldız kimdir? Şeyma Yıldız neden öldürüldü?
Ankara’da korkunç cinayet! Şeyma Yıldız kimdir? Şeyma Yıldız neden öldürüldü?