Ankara’da korkunç cinayet! Şeyma Yıldız kimdir? Şeyma Yıldız neden öldürüldü?

Şeyma Yıldız neden öldürüldü? Şeyma Yıldız ölüm sebebi sosyal medyada gündem oldu. Şeyma Yıldız kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Ankara'nın Çubuk ilçesinde lise öğrencisi 17 yaşındaki Şeyma Yıldız, babası tarafından öldürüldü. Harun Yıldız, kızını kendisine ait hafif ticari araç ile Kargın Mahallesi'ne götürdü. Burada yol kenarında duran Harun Yıldız, araçta kızıyla tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Şeyma Yıldız, araçtan inip kaçmaya çalıştı. Harun Yıldız da yanında bulunan tabancasını çıkarıp kızına iki el ateş etti.