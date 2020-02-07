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Ankara’da korkunç cinayet! Şeyma Yıldız kimdir? Şeyma Yıldız neden öldürüldü?
Şeyma Yıldız kimdir? Şeyma Yıldız neden öldürüldü? Ankara'da işlenen korkunç cinayet Türkiye'nin gündemine oturdu. Lise öğrencisi Şeyma Yıldız, babasının silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Şeyma Yıldız ölüm sebebi ise herkesi şok etti. Korkunç olayın ayrıntıları da ortaya çıktı. Arabada babasıyla tartışan Şeyma Yıldız'ın kaçmaya çalıştığı, babasının da kızına ateş ettiği öğrenildi. İşte, Şeyma Yıldız cinayeti hakkında son detaylar…
Giriş Tarihi: 07.02.2020 18:30 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 18:31
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Ankara’da korkunç cinayet! Şeyma Yıldız kimdir? Şeyma Yıldız neden öldürüldü?
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Ankara’da korkunç cinayet! Şeyma Yıldız kimdir? Şeyma Yıldız neden öldürüldü?
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Ankara’da korkunç cinayet! Şeyma Yıldız kimdir? Şeyma Yıldız neden öldürüldü?
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- 6
Ankara’da korkunç cinayet! Şeyma Yıldız kimdir? Şeyma Yıldız neden öldürüldü?
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Ankara’da korkunç cinayet! Şeyma Yıldız kimdir? Şeyma Yıldız neden öldürüldü?