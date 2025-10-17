17 Ekim 2025, Cuma
'Panel' üzerinden tarifeli kişisel veri satışı! Suç örgütleri de kullanıyor | İşte sistemdeki tarifeler
Son yıllarda hem Türkiye'de hem de dünyada en büyük siber tehditlerden biri, kişisel verilerin suç örgütlerinin eline geçmesi ve üçüncü kişilere satılması haline geldi. İnternette 'panel' adı verilen özel platformlarda toplanan bu veriler, herkesin erişimine açılarak adeta açık pazarda satılıyor. Söz konusu sistemde kişisel bilgiler belirli tarifelere göre satışa sunuluyor. İşte detaylar...
