'Panel' üzerinden tarifeli kişisel veri satışı! Suç örgütleri de kullanıyor | İşte sistemdeki tarifeler

Son yıllarda hem Türkiye'de hem de dünyada en büyük siber tehditlerden biri, kişisel verilerin suç örgütlerinin eline geçmesi ve üçüncü kişilere satılması haline geldi. İnternette 'panel' adı verilen özel platformlarda toplanan bu veriler, herkesin erişimine açılarak adeta açık pazarda satılıyor. Söz konusu sistemde kişisel bilgiler belirli tarifelere göre satışa sunuluyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.10.2025 06:43
Kişisel verilerin suç örgütleri tarafından ele geçirilmesi ve üçüncü kişilere satışı Türkiye'de ve dünyada son yılların en büyük siber tehdidi haline geldi. Verilerin bir havuzda toplandığı 'panel' adı verilen sanal platformlar aracılığıyla kişilere ait her türlü özel bilgi isteyen herkese adeta peynir ekmek gibi satılıyor.

Kişilerin TC kimlik numarasından adresine, telefon numarasından sahip olduğu gayrimenkul bilgisine kadar tüm bilgilerini izinsiz olarak ele geçirip depolayan bu platformlar, artık basit dolandırıcılıktan çıkıp insan hayatını tehdit eden organize bir suç yapısına dönüştü.

İŞTE SİSTEMDEKİ TARİFELER
Elde edilen veriler, suç örgütleri tarafından sadece dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı için değil; aynı zamanda şantaj ve hedefli fiziksel saldırıları planlamak amacıyla kullanılıyor.

Panel sistemleri, kullanıcıların farkında olmadan paylaştığı veya sızdırılan verileri hızla topluyor ve süzüyor. Bu veriler, karaborsada belirli bir 'tarife' üzerinden alıcı buluyor. Öyle ki tüm bilgilerimiz sadece birkaç yüz lira karşılığında ele geçirilebiliyor.

600 ile 1000 TL arasında üyelik ücreti alınan panel uygulamaları, kişilerin telefon numarasını 500 TL, ev adresini 1500 TL, araç bilgisini 2000 TL, gayrimenkul bilgilerini 2000 TL ve anne kızlık soyadını ise 2500 TL'den satışa çıkarıyor.

Çoğunlukla 'dark web' üzerinde faaliyet gösteren bu gizli platformlar, vatandaşların en mahrem bilgilerini ele geçirip başta organize suç çeteleri olmak üzere istenen miktarda parayı veren herkese satıyor.

Bu panellerde toplanan kimlik, telefon ve adres bilgilerinin, özellikle suç örgütleri tarafından kullanılması tehlikenin boyutlarını daha da artırıyor.

600 TL'YE ÜYELİK!

Sabah'ın haberine göre, kişisel verilerin satıldığı "panel" sisteminin nasıl çalıştığını anlamak için yapılan araştırmada çarpıcı detaylara ulaşıldı.

Telegram üzerinden panel satışı yapan kişilerle iletişime geçildi. Mesajla panel satın almak istediklerini iletmeleri üzerine kendilerine ayrıntılı bir fiyat listesi gönderildi.

Şebeke üyesi, bir aylık panel kullanımının 600 TL, bir yıllık kullanımın 1000 TL, iki yıllık paketin ise 2000 TL olduğunu belirtti. Ekip arkadaşımız, 600 TL bedelle hemen platforma 1 ay üye yapıldı. Şebeke üyesi platformu tanıtırken, "Bir kişinin isim soyadını girerek ya da numarasından aratarak her şeyi bulursun. Adresinden üzerine kayıtlı tapulara hatta borçlarına kadar çıkar" ifadelerini kullandı.

Şebeke üyesi, emniyet birimlerinin sıkı takibi nedeniyle panellerin sık sık kapatıldığını belirterek, bir aylık üyelik için herhangi bir garanti veremediklerini de ifade etti.

PANELDEN ALDIĞI BİLGİYİ MOSSAD'A SERVİS ETTİ

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD'a yönelik operasyon düzenlenmiş ve İsrail ajanlarına bilgi sağladığı tespit edilen avukat Tuğrulhan Dip yakalanmıştı. Dip'in, yasadışı panel üzerinden MOSSAD ajanlarının talebi doğrultusunda onlara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel bilgilerini para karşılığı aktardığı tespit edilmişti.

AVUKAT CİNAYETİ SOMUT ÖRNEK OLDU
Adli bilişim uzmanı İsa Altun, bu sistemlerdeki bilgilerin suçlular için birer "hedef listesi" haline gelmesinin en büyük tehlike olduğunu söyledi. Altun, "Bir kişinin nerede yaşadığı, hangi aracı kullandığı bu sistemlerde açıkça görülebiliyor. Bu da sadece mali değil, fiziksel güvenlik riskini de beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan avukat Serdar Öktem'in bilgilerine yasadışı panelden ulaşılarak saldırının planlandığı cinayet olayı, kişisel verilerin kötüye kullanımının ölümcül sonuçlar doğurabileceğinin somut bir kanıtı oldu" diye konuştu.

'ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ KULLANIYOR'
Konuyla ilgili Sabah'a değerlendirmelerde bulunan Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, hızla yayılan "panelcilik" sistemlerinin artık sadece basit bir siber suç olmaktan çıkıp organize suç yapılarının kontrolüne geçtiğini belirtti.

Kişisel verilerin günümüzde "en değerli petrol" olarak görüldüğünü vurgulayan Altun, "Yaklaşık 130 milyon vatandaşın bilgileri, hack'lenen ticaret siteleri, STK'lar, kargo şirketleri, eczaneler ve kamu kurumları gibi çeşitli kurumlar üzerinden sızdırılarak dark web ortamında paylaşılıyor. Bu mahrem veriler suç ekonomisinin en değerli kaynağı olarak görülüyor" dedi.

Kişilerin yasadışı bu sistem için kendi aralarında bir tarife oluşturarak gelir elde ettiğini anlatan İsa Altun, "Sanal havuz denen sistemler üzerinden paneller kuruluyor. Bu panellere üye olmak için ise 1000 TL ödeme talep ediliyor. Bununla da kalınmıyor, istediğiniz her bilgi için sizden ücret alınıyor. Bu fiyatlandırma ise istenen verinin önem derecesine göre değişiyor" ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yüzlerce yasadışı paneli kapattığını belirten Altun, dark web'deki binlerce aktif sisteme erişimin devam ettiğini ifade etti. Altun, vatandaşlara "Kişisel veriler, suçlular için altın değerinde. Kimlik bilgilerinizi hiçbir platforma sorgusuz paylaşmayın" uyarısında bulundu.

