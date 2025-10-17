’Panel’ üzerinden tarifeli kişisel veri satışı! Suç örgütleri de kullanıyor | İşte sistemdeki tarifeler

AVUKAT CİNAYETİ SOMUT ÖRNEK OLDU

Adli bilişim uzmanı İsa Altun, bu sistemlerdeki bilgilerin suçlular için birer "hedef listesi" haline gelmesinin en büyük tehlike olduğunu söyledi. Altun, "Bir kişinin nerede yaşadığı, hangi aracı kullandığı bu sistemlerde açıkça görülebiliyor. Bu da sadece mali değil, fiziksel güvenlik riskini de beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan avukat Serdar Öktem'in bilgilerine yasadışı panelden ulaşılarak saldırının planlandığı cinayet olayı, kişisel verilerin kötüye kullanımının ölümcül sonuçlar doğurabileceğinin somut bir kanıtı oldu" diye konuştu.