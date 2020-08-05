Pamukkale'de utandıran görüntüler! Ziyaretçiler tepki gösterdi

'ATIKLARINIZI ÇÖPE ATIN'

Pamukkale'de restoran işleten Mehmet Kıvılcım, dünya harikası Pamukkale'de böyle görüntülerin vahim olduğunu belirterek, "Travertenleri gezerken, atılmış maskeler ve su şişeleri gördüm. Bir Türk olarak kendimden utandım. Pamukkale, dünyada bir tane, başka yok. Buranın değerini bilmemiz gerekiyor. Yanımda poşet olsaydı eğer çöpleri toplayacaktım. Ziyaretçiler yanlarında getirdikleri atıklarını travertenlere değil, çöpe atsınlar. 'Beyaz cennet'i temiz tutalım, kirletmeyelim" dedi.



