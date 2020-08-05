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Pamukkale'de utandıran görüntüler! Ziyaretçiler tepki gösterdi
Denizli'deki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 'beyaz cennet' Pamukkale'de, pandemi döneminde travertenler üzerine maskelerin atıldığı görüldü. Beyaz travertenler üzerinde kullanılmış çocuk bezleri ve su şişeleri de dikkat çekti. Pamukkale'deki bu manzaraları gören ziyaretçiler, çöpleri atan kişilere tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 05.08.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 10:13
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