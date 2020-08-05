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Pamukkale'de utandıran görüntüler! Ziyaretçiler tepki gösterdi

Denizli'deki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 'beyaz cennet' Pamukkale'de, pandemi döneminde travertenler üzerine maskelerin atıldığı görüldü. Beyaz travertenler üzerinde kullanılmış çocuk bezleri ve su şişeleri de dikkat çekti. Pamukkale'deki bu manzaraları gören ziyaretçiler, çöpleri atan kişilere tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 05.08.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 10:13
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Pamukkale'de utandıran görüntüler! Ziyaretçiler tepki gösterdi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yar alan, beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'de utandıran görüntüler ortaya çıktı.

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Pamukkale'de utandıran görüntüler! Ziyaretçiler tepki gösterdi

Pandemi dönemi nedeniyle özellikle yerli turistlerin geldiği Pamukkale'de bazı ziyaretçilerin, dünyada eşi benzeri olmayan ve yaklaşık 36 derece sıcak su akan beyaz travertenler üzerine maskelerini attıkları görüldü.

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Pamukkale'de utandıran görüntüler! Ziyaretçiler tepki gösterdi

Travertenlerde kullanılmış çocuk bezleri ve boş su şişeleri de dikkat çekti.

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Pamukkale'de utandıran görüntüler! Ziyaretçiler tepki gösterdi

Travertenleri gezerken, çöpleri gören duyarlı ziyaretçiler ise duruma tepki gösterdi.

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Pamukkale'de utandıran görüntüler! Ziyaretçiler tepki gösterdi

'ATIKLARINIZI ÇÖPE ATIN'
Pamukkale'de restoran işleten Mehmet Kıvılcım, dünya harikası Pamukkale'de böyle görüntülerin vahim olduğunu belirterek, "Travertenleri gezerken, atılmış maskeler ve su şişeleri gördüm. Bir Türk olarak kendimden utandım. Pamukkale, dünyada bir tane, başka yok. Buranın değerini bilmemiz gerekiyor. Yanımda poşet olsaydı eğer çöpleri toplayacaktım. Ziyaretçiler yanlarında getirdikleri atıklarını travertenlere değil, çöpe atsınlar. 'Beyaz cennet'i temiz tutalım, kirletmeyelim" dedi.