MEB MTSAS sınav sonuçları: Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? esinav.meb.gov.tr sınav sonuçları...
Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusunun cevabı binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Sürücüler sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından direksiyon mülakatlarına hazırlanacak. Peki, Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? esinav.meb.gov.tr sınav sonuçları...
Giriş Tarihi: 04.08.2020 21:31 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 21:37
Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? esinav.meb.gov.tr sınav sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyor. Ehliyet sınavına giren binlerce aday sonuçları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı sınav sonuçlarının açıklanacağı takvim duyurulmuştu. Peki, Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? esinav.meb.gov.tr sınav sonuçları...
GALERİ DEVAM EDİYOR EHLİYET SINAV SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Sınav sonuçları henüz açıklanmamıştır. Açıklandığı takdirde haberimize eklenecektir.
MTSK Kurslarında eğitim yaşanan koronavirüs sebebiyle geçici bir süreliğine ertelenmişti. Normalleşme sürecine girdiğimiz bugünlerde sürücü kursları 1 Haziran 2020 tarihinde tekrar açıldı. MTSK kurslarının tekrar açılmasıyla birlikte şoför adayları güncellenen ehliyet sınav tarihlerini araştırmaya başladı.
Motorlu taşıt kullanabilmek için gerekli olan araç kullanım ehliyetleri yılın belli dönemlerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen kurslarda verilen dersler sonrası uygulanan yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan sürücü adaylarına verilmektedir.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıklamalarında 1 Haziran'dan itibaren normale dönme adımlarının hızlanması kararları alındığını görmekteyiz. Normale dönen kurum ve eğitimlerden birisi de MTSK sürücü kursları oldu.