MEB MTSAS sınav sonuçları: Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? esinav.meb.gov.tr sınav sonuçları...

Motorlu taşıt kullanabilmek için gerekli olan araç kullanım ehliyetleri yılın belli dönemlerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen kurslarda verilen dersler sonrası uygulanan yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan sürücü adaylarına verilmektedir.