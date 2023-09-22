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Haberler Galeri Palmiye ağaçları heba oldu akılları başlarına yeni geldi! CHP'li Tunç Soyer'in palmiye fiyaskosu

Palmiye ağaçları heba oldu akılları başlarına yeni geldi! CHP'li Tunç Soyer'in palmiye fiyaskosu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iş bilmezliği, kentin simgesi haline gelen palmiye ağaçlarını yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getirdi. Kent genelinde 2 bin 117 palmiye ağacı, kırmızı palmiye böceğinin yol açtığı hastalık nedeniyle kesildi. Son 4 yılda sadece Kültürpark'ta 100 civarında palmiye ağacı katledildi.

Sabah
Giriş Tarihi: 22.09.2023 08:19
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Palmiye ağaçları heba oldu akılları başlarına yeni geldi! CHP’li Tunç Soyer’in palmiye fiyaskosu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iş bilmezliği, kentin simgesi haline gelen palmiye ağaçlarını yok olma tehlikesi ile karşı karşıya getirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Palmiye ağaçları heba oldu akılları başlarına yeni geldi! CHP’li Tunç Soyer’in palmiye fiyaskosu

Mısır'dan ithal edilen palmiyelerle birlikte Türkiye'ye girişi yaptığı bilinen Kırmızı Palmiye Böceği, İzmir'deki palmiye ağaçlarını tehdit etti. Son 4 yılda sadece Kültürpark'ta 100 civarında 80 yıllık palmiye ağacı hastalık nedeniyle kesildi.

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Palmiye ağaçları heba oldu akılları başlarına yeni geldi! CHP’li Tunç Soyer’in palmiye fiyaskosu

Tepkilerin giderek artması üzerine konuya ilişkin açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi kent genelinde 2 bin 117 palmiye ağacının hastalık nedeniyle kesildiğini duyurdu.

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Palmiye ağaçları heba oldu akılları başlarına yeni geldi! CHP’li Tunç Soyer’in palmiye fiyaskosu

Kentin simgesi haline gelen ağaçların bir bir kesiliyor olması vatandaşların büyük tepkisine neden oldu. Hastalıkla mücadele edip ağaçları kurtarmak varken kesilmesi tepki çekti.

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Palmiye ağaçları heba oldu akılları başlarına yeni geldi! CHP’li Tunç Soyer’in palmiye fiyaskosu

NİYE ŞİMDİYE KADAR GÖZ YUMULDU

Yaklaşık 4,5 yıldır görev süresi boyunca kırmızı palmiye böceği ile gerekli mücadeleyi yapmayıp ağaçların kesilmesine seyirci kalan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in aklı anca başına geldi.