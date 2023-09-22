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Palmiye ağaçları heba oldu akılları başlarına yeni geldi! CHP'li Tunç Soyer'in palmiye fiyaskosu
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iş bilmezliği, kentin simgesi haline gelen palmiye ağaçlarını yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getirdi. Kent genelinde 2 bin 117 palmiye ağacı, kırmızı palmiye böceğinin yol açtığı hastalık nedeniyle kesildi. Son 4 yılda sadece Kültürpark'ta 100 civarında palmiye ağacı katledildi.