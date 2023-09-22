22 Eylül 2023, Cuma
Canan Karatay en sağlıklı domatesi açıkladı! Konserve yapacaklar dikkat! Eğer bu şekilde görünüyorsa...
Canan Karatay şeker ve ekmekten son domatese dikkat çekti. Özellikle kış mevsimine yaklaşılmasıyla konserve hazırlıkları da başlamış durumda. Karatay ise son açıklamalarında domatesin gerçekte bir meyve olduğunu ve bu nedenle içerisinde bolca şeker bulunduğunu belirterek, herkesi şaşırttı. İşte, Canan Karatay'a göre en sağlıklı domates...
Giriş Tarihi: 22.09.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023 07:58
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