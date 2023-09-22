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Canan Karatay en sağlıklı domatesi açıkladı! Konserve yapacaklar dikkat! Eğer bu şekilde görünüyorsa...

Canan Karatay şeker ve ekmekten son domatese dikkat çekti. Özellikle kış mevsimine yaklaşılmasıyla konserve hazırlıkları da başlamış durumda. Karatay ise son açıklamalarında domatesin gerçekte bir meyve olduğunu ve bu nedenle içerisinde bolca şeker bulunduğunu belirterek, herkesi şaşırttı. İşte, Canan Karatay'a göre en sağlıklı domates...

Giriş Tarihi: 22.09.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023 07:58
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Canan Karatay en sağlıklı domatesi açıkladı! Konserve yapacaklar dikkat! Eğer bu şekilde görünüyorsa...

Sağlıklı beslenme yönünde yaptığı açıklamalarla gündem olan Canan Karatay, bu sefer de domatese dikkat çekti. Karatay, "Eğer bu şekilde görünüyorsa tüketmeyin" diyerek uyardı. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Canan Karatay en sağlıklı domatesi açıkladı! Konserve yapacaklar dikkat! Eğer bu şekilde görünüyorsa...

Ünlü beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, son açıklamalarında dikkat çeken bir konuya değinerek, domatesin gerçekte bir meyve olduğunu ve içerisinde yüksek oranda şeker bulunduğunu ifade etti. Domatesi genellikle sebze olarak düşünenler Karatay'ın bu açıklamaları sonrası adeta şaşırmış durumda.

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Canan Karatay en sağlıklı domatesi açıkladı! Konserve yapacaklar dikkat! Eğer bu şekilde görünüyorsa...

SEBZE DEĞİL MEYVE!

Karatay'ın domates hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

"Domates meyvedir. Ama biz sebze olarak ayırmışız. Çok fazla tüketildiğinde özellikle haziran ve temmuz ayında hastalarımın hem şekerleri hem de ürük asitleri yükselir. Diyorlar ki Canan Karatay karbonhidrat vermiyor. Domateste de yeşil fasulyede de baklada da şeker var.

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Canan Karatay en sağlıklı domatesi açıkladı! Konserve yapacaklar dikkat! Eğer bu şekilde görünüyorsa...

İlaçlı tarım zehriyle büyütülüyor. Tarım zehirleri bütün hastalıkların sebebi. Kanser de dahil. Şuanda domatesin dönemi değil. Doğru mevsim eylül ayında. Yapay olarak her mevsim piyasaya sürülen sebzeler tehlikeli.

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Canan Karatay en sağlıklı domatesi açıkladı! Konserve yapacaklar dikkat! Eğer bu şekilde görünüyorsa...

Mevsiminde yiyeceksiniz diyorum. Şimdi bir bahçeniz varsa domateslerin kızarmadığını göreceksiniz halen yeşil. Siz ona dikkat edin. Benim gibi yapacaksınız. Eylül ayında doğal bir Domates bulup kendi domatesinizi kış için hazırlayacaksınız." ifadelerini kullandı.