Canan Karatay en sağlıklı domatesi açıkladı! Konserve yapacaklar dikkat! Eğer bu şekilde görünüyorsa...

SEBZE DEĞİL MEYVE!

Karatay'ın domates hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

"Domates meyvedir. Ama biz sebze olarak ayırmışız. Çok fazla tüketildiğinde özellikle haziran ve temmuz ayında hastalarımın hem şekerleri hem de ürük asitleri yükselir. Diyorlar ki Canan Karatay karbonhidrat vermiyor. Domateste de yeşil fasulyede de baklada da şeker var.