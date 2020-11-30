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30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri KPSS önlisans branş bazında sıralamalar listesi: ÖSYM 2020 KPSS önlisans branş sıralaması sorgulama nasıl yapılır? KPSS önlisans branş bazında sıralamalar listesi: ÖSYM 2020 KPSS önlisans branş sıralaması sorgulama nasıl yapılır? Son dakika.. 2020 KPSS önlisans branş bazında sıralamalar listesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alan önlisans branş sıralaması, ÖSYM'nin resmi internet adresinden erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından branş sıralamaları adayların yakın takibindeydi. Merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ÖSYM ile KPSS önlisans branş sıralaması sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 KPSS önlisans branş bazında sıralamalar listesi... Giriş Tarihi: 30.11.2020 09:09 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 09:13
Son dakika... KPSS önlisans branş bazında sıralamalar listesi açıklandı. Kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan veren branş bazında sıralamalar listesi, sınavın tamamlanmasının ardından heyecanla bekleniyordu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sıralamaların açıklandığını duyurdu. Peki, 2020 KPSS önlisans branş sıralaması sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 KPSS önlisans branş bazında sıralamalar listesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2020 KPSS ÖNLİSANS BRANŞ SIRALAMASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
2020-KPSS önlisans oturumlarına katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecekler.
BRANŞ BAZINDA SIRALAMA LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN... BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NEDİR?
ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.
MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir."
BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR HAKKINDA TEKNİK AÇIKLAMA
Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.