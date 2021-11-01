pa.edu.tr: POMEM sonuçları sorgulama ekranı! 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları nereden öğrenilir?

Bakan Soylu 30 Ekim'de POMEM sonuçları hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Galiba 20'nin üzerinde polis okulunda sınavlar yapıldı. İlk önce KPSS belirlendi. Sonra ön sağlık, sonra spor, ardından da mülakatlar. Şimdi çok doğal olarak bunların hepsi bir süreç. Siz girdikten sonra da giremeyenlerin çeşitli sebeplerden dolayı, pandemi olması dolayısıyla onlara da hak verdik. Eylül'ün ilk haftası bitti mi mülakatlar. Zannediyorum 2 gün içinde açıklanacak"