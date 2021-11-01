HaberlerGaleripa.edu.tr: POMEM sonuçları sorgulama ekranı! 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları nereden öğrenilir?
pa.edu.tr: POMEM sonuçları sorgulama ekranı! 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları nereden öğrenilir?
POMEM sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları heyecanla araştırılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Ekim'de yaptığı açıklamada sonuçların 2 gün içerisinde açıklanacağını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından gözler Polis Akademisi'nin duyurular sayfasına çevrildi. Peki, pa.edu.tr ile POMEM sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...