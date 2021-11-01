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Haberler Galeri pa.edu.tr: POMEM sonuçları sorgulama ekranı! 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları nereden öğrenilir?

pa.edu.tr: POMEM sonuçları sorgulama ekranı! 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları nereden öğrenilir?

POMEM sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları heyecanla araştırılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Ekim'de yaptığı açıklamada sonuçların 2 gün içerisinde açıklanacağını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından gözler Polis Akademisi'nin duyurular sayfasına çevrildi. Peki, pa.edu.tr ile POMEM sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.11.2021 15:02 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 15:02
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pa.edu.tr: POMEM sonuçları sorgulama ekranı! 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları nereden öğrenilir?

POMEM sonuçları sorgulama işlemleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 27. Dönem POMEM sözlü mülakatlara katılan binlerce aday sonuçlar için araştırmalarını hızlandırdı. Bakan Soylu'nun iki gün içerisinde sonuçların açıklanacağını duyurmasının ardından sonuçların nereden ve nasıl öğrenileceğine yönelik sorgular arttı. Peki, pa.edu.tr ile POMEM sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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pa.edu.tr: POMEM sonuçları sorgulama ekranı! 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları nereden öğrenilir?

POMEM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların bugün içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar, Polis Akademisi'nin resmi internet adresi pa.edu.tr internet adresi üzerinden açıklanacak. Buradan erişime açılacak sonuç sayfası ile gerekli adımları takip ederek mülakat sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

POMEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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pa.edu.tr: POMEM sonuçları sorgulama ekranı! 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları nereden öğrenilir?

POMEM TABAN PUANI KAÇ?

Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Sözlü mülakat sonuçlarına göre başarılı olan adaylar POMEM'lerde eğitim görmeye başlayacak. POMEM'lerde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

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pa.edu.tr: POMEM sonuçları sorgulama ekranı! 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları nereden öğrenilir?

Bakan Soylu 30 Ekim'de POMEM sonuçları hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Galiba 20'nin üzerinde polis okulunda sınavlar yapıldı. İlk önce KPSS belirlendi. Sonra ön sağlık, sonra spor, ardından da mülakatlar. Şimdi çok doğal olarak bunların hepsi bir süreç. Siz girdikten sonra da giremeyenlerin çeşitli sebeplerden dolayı, pandemi olması dolayısıyla onlara da hak verdik. Eylül'ün ilk haftası bitti mi mülakatlar. Zannediyorum 2 gün içinde açıklanacak"

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pa.edu.tr: POMEM sonuçları sorgulama ekranı! 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları nereden öğrenilir?

POMEM ŞARTLARI NELERDİR?

27. Dönem kapsamında POMEM şartları şu şekildeydi:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,