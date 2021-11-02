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Haberler Galeri Adalet Bakanlığı personel alımı başladı! 2021 ÖSYM Adalet Bakanlığı sınavları başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları...

Adalet Bakanlığı personel alımı başladı! 2021 ÖSYM Adalet Bakanlığı sınavları başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları...

Adalet Bakanlığı sınavları için başvurular başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Adalet Bakanlığı sınavlarına başvuru yapmak isteyen adaylar detayları araştırıyor. 1000 hakim ve savcı alımı için hazırlık içinde olanlar başvuruların ardından sınavlara katılacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? 2021 ÖSYM Adalet Bakanlığı sınavları başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.11.2021 11:13
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Adalet Bakanlığı personel alımı başladı! 2021 ÖSYM Adalet Bakanlığı sınavları başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları...

Adalat Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı için başvurular başladı. İnternet üzerinden başvuru yapan adaylar sınav ücretini yatırarak başvuru sürecini tamamlayacak. Sınavlara hazırlıklarını sürdüren adaylar heyecan içinde başvuru detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? 2021 ÖSYM Adalet Bakanlığı sınavları başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Adalet Bakanlığı personel alımı başladı! 2021 ÖSYM Adalet Bakanlığı sınavları başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı için başvurular, 2-10 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapabilecekler. Başvuruların ardından sınav ücreti yatırılarak başvuruların tamamlanması gerekiyor.

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Adalet Bakanlığı personel alımı başladı! 2021 ÖSYM Adalet Bakanlığı sınavları başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları...

SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

Sınav ücreti; 1 sınava katılan adaylar için 250,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 375,00 TL, 3 sınava katılan adaylar için 500,00 TL'dir. Sınav ücreti, 2-11 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacaktır. Adaylar bankalardan sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır.

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Adalet Bakanlığı personel alımı başladı! 2021 ÖSYM Adalet Bakanlığı sınavları başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları...

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuru sonuçları 01 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak. Avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığına geçiş ile idari yargı hâkim adaylığı yazılı yarışma sınavına girecek adayların başvuru koşullarının mevcut olup olmadığı açısından incelenecek, şartları taşıyanların adı ve soyadı yazılı liste Adalet Bakanlığı'nın www.pgm.adalet.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

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Adalet Bakanlığı personel alımı başladı! 2021 ÖSYM Adalet Bakanlığı sınavları başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,