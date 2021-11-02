Adalet Bakanlığı personel alımı başladı! 2021 ÖSYM Adalet Bakanlığı sınavları başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları...

SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

Sınav ücreti; 1 sınava katılan adaylar için 250,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 375,00 TL, 3 sınava katılan adaylar için 500,00 TL'dir. Sınav ücreti, 2-11 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacaktır. Adaylar bankalardan sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır.