02 Kasım 2021, Salı
Adalet Bakanlığı personel alımı başladı! 2021 ÖSYM Adalet Bakanlığı sınavları başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları...
Adalet Bakanlığı sınavları için başvurular başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Adalet Bakanlığı sınavlarına başvuru yapmak isteyen adaylar detayları araştırıyor. 1000 hakim ve savcı alımı için hazırlık içinde olanlar başvuruların ardından sınavlara katılacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? 2021 ÖSYM Adalet Bakanlığı sınavları başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 02.11.2021 11:13
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