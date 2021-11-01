Çukurova Bölgesel Havalimanı son durum | Türkiye’nin dördüncü büyüğü olacak! Hedef 29 Ekim 2022

"TÜRKİYE'DE KARGODA İKİNCİ BÜYÜK 'HUB' OLACAK"

Havalimanı tamamlanıp hizmete girdiğinde Türkiye'nin çok şey kazanacağına dikkat çeken Kozuva; özellikle de Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye başta olmak üzere Çukurova bölgesine katkısının çok büyük olacağını vurguladı. Çukurova Bölgesel Havalimanının, özellikle kargoda çok büyük bir havalimanı olacağının altını çizen Kozuva, "Belki de Türkiye'de kargoda ikinci büyük 'hub' olacak. Buradan Ortadoğu ülkelerine açılan kapı olacak. O yüzden bu havalimanının bu bölgeye çok büyük şeyler katacağından eminim. Bu konuyu Cumhurbaşkanımız da Ulaştırma Bakanımız da her zaman dile getiriyorlar. Bu vesileyle bu bölgeye bu havalimanını yaptırdıkları ve şirketimize güvendikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



