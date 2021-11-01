Çukurova Bölgesel Havalimanı son durum | Türkiye'nin dördüncü büyüğü olacak! Hedef 29 Ekim 2022
Çukurova Bölgesel Havalimanı ne zaman açılacak | Bittiğinde Türkiye'nin dördüncü büyük havalimanı olacak, Mersin ve Adana başta olmak üzere çevre illere büyük katkı sağlaması beklenen Çukurova Bölgesel Havalimanının inşaatında altyapının yüzde 99'u, üstyapının da yüzde 42'si tamamlandı.
Giriş Tarihi: 01.11.2021
11:23 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021
11:23
Mersinlilerin uzun süredir tamamlanmasını beklediği Çukurova Bölgesel Havalimanında çalışmalar hızla sürüyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde inşası devam eden havalimanı tamamlandığında hem yolcu hem kargo taşımacılığına hizmet edecek.
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Çukurova bölgesine ihracat ve turizm alanlarında büyük katkı sağlaması hedeflenen havalimanı, istihdam açısından da bölgeyi besleyecek. Çukurova Bölgesel Havalimanının üstyapı işlerini üstlenen Kozuva Şirketler Grubunun yıllık hedeflediği yolcu sayısı 12 milyon. Yatırım tamamlandıktan sonra şirket işletme süresi boyunca devlete toplam 297 milyon 100 bin Euro kira bedeli ödeyecek.
"ALTYAPININ YÜZDE 99'U, ÜSTYAPININ YÜZDE 42'Sİ BİTTİ" Kozuva Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatındaki son durumu ve hedeflerini anlattı. " Şu anda altyapıda yüzde 99'lardayız, bitmek üzere, sadece ışıklandırmalar kaldı.
Üstyapıda da yüzde 42'deyiz" diyen Kozuva, çalışmaların gayet iyi gittiğini söyledi. İnşaatta iki vardiya olarak 500 kişiyle çalıştıklarını belirten Kozuva, " İlerleyen süreçte ince inşaat çalışmalarına da geçtikten sonra çalışan sayımız yaklaşık bin 100'leri bulacak" ifadesini kullandı.
"TÜRKİYE'DE KARGODA İKİNCİ BÜYÜK 'HUB' OLACAK" Havalimanı tamamlanıp hizmete girdiğinde Türkiye'nin çok şey kazanacağına dikkat çeken Kozuva; özellikle de Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye başta olmak üzere Çukurova bölgesine katkısının çok büyük olacağını vurguladı. Çukurova Bölgesel Havalimanının, özellikle kargoda çok büyük bir havalimanı olacağının altını çizen Kozuva, " Belki de Türkiye'de kargoda ikinci büyük 'hub' olacak. Buradan Ortadoğu ülkelerine açılan kapı olacak. O yüzden bu havalimanının bu bölgeye çok büyük şeyler katacağından eminim. Bu konuyu Cumhurbaşkanımız da Ulaştırma Bakanımız da her zaman dile getiriyorlar. Bu vesileyle bu bölgeye bu havalimanını yaptırdıkları ve şirketimize güvendikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.