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Takvim açıklandı! 2022 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları...

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 yılına girmemize sayılı günler kala gözler bedelli askerlik yerlerine çevrildi. MSB ASAL tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan duyuru ile birlikte askerlik yerleri konusunda detaylar belli oldu. Bedelli askerlik için başvuru yapan vatandaşlar konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, 2022 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2021 21:40
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Takvim açıklandı! 2022 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları...

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından 2022 yılında bedelli askerlik vazifesini yapacak yükümlüler için açıklama geldi. Silahaltına alınmayı bekleyen yükümlüler, askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Peki, 2022 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Takvim açıklandı! 2022 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları...

2022 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 bedelli askerlik başvuru ve ödeme sürecinin ardından kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri gerçekleştirilecek. MSB'den yapılan açıklamada, kura çekimi ve sınıflandırma müteakip yılın ocak ayında gerçekleştirilecek. Buna göre, 2022 bedelli askerlik yerleri 2022 Ocak ayı içerisinde açıklancak. Kesin tarih ise henüz açıklanmadı.

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Takvim açıklandı! 2022 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları...

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak,

2. Yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olmamak,

3. İstekli olmak ve kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, velileri, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla 31 Aralık tarihine kadar başvuru yaparak bedelli askerlik tercihinde bulunmak,

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Takvim açıklandı! 2022 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları...

4. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak,

5. Kanunda belirtilen bedel tutarını başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde ve 31 Aralık tarihini geçmemek kaydıyla, sınıflandırılmış yükümlüler için bakaya kalıncaya kadar (bu tarih hariç) peşin olarak ödemek,

6. Temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla tercihte bulunmak,

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Takvim açıklandı! 2022 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları...

7. Sınıflandırma veya kura çekimi işlemi sonucunda bedelli askerliğe hak kazanmak,

8. Bir aylık temel askerlik hizmetini tamamlamak,

9. Kura sonucu bedelli askerliğe seçilemeyenlerden; erteleme hakkı bulunanlar ile diğer statülerde sınıflandırılanlar bakaya kalacakları tarihe kadar (bu tarih hariç) yeniden başvurabilirler.