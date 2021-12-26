26 Aralık 2021, Pazar
Takvim açıklandı! 2022 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları...
Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 yılına girmemize sayılı günler kala gözler bedelli askerlik yerlerine çevrildi. MSB ASAL tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan duyuru ile birlikte askerlik yerleri konusunda detaylar belli oldu. Bedelli askerlik için başvuru yapan vatandaşlar konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, 2022 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 26.12.2021 21:40
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