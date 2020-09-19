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pa.edu.tr: Bekçi başvurusu nasıl yapılır? 2020 Bekçi alımı başvuru şartları ve başvuruda istenen belgeler neler?
2020 1. dönem bekçi alımı kılavuzu yayımlandı. Binlerce vatandaşın heyecanla beklediği bekçi alımında başvurular başladı. İstanbul ili için gerçekleştirilecek 400 bekçi alımının şartları merak ediliyordu. Yayımlanan kılavuz ile birlikte başvuru ve sınava ilişkin detaylar duyuruldu. En az lise ve dengi okul mezunu bekçi alımının ayrıntılarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bekçi başvurusu nasıl yapılır? 2020 Bekçi alımı başvuru şartları ve başvuruda istenen belgeler neler? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 19.09.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 12:25
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