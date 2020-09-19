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Haberler Galeri pa.edu.tr: Bekçi başvurusu nasıl yapılır? 2020 Bekçi alımı başvuru şartları ve başvuruda istenen belgeler neler?

pa.edu.tr: Bekçi başvurusu nasıl yapılır? 2020 Bekçi alımı başvuru şartları ve başvuruda istenen belgeler neler?

2020 1. dönem bekçi alımı kılavuzu yayımlandı. Binlerce vatandaşın heyecanla beklediği bekçi alımında başvurular başladı. İstanbul ili için gerçekleştirilecek 400 bekçi alımının şartları merak ediliyordu. Yayımlanan kılavuz ile birlikte başvuru ve sınava ilişkin detaylar duyuruldu. En az lise ve dengi okul mezunu bekçi alımının ayrıntılarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bekçi başvurusu nasıl yapılır? 2020 Bekçi alımı başvuru şartları ve başvuruda istenen belgeler neler? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 19.09.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 12:25
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pa.edu.tr: Bekçi başvurusu nasıl yapılır? 2020 Bekçi alımı başvuru şartları ve başvuruda istenen belgeler neler?

Bekçi alımı başvuru şartları neler? 2020 1. dönem kapsamında bekçi alımı başvuruları başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından duyurunun yapılmasının ardından başvuru tarihleri heyecanla bekleniyordu. İstanbul'a 400 bekçi alımı için başvuru şartları ve sınav ile ilgili tüm merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, pa.edu.tr e-Devlet giriş ile bekçi başvurusu nasıl yapılır? 2020 Bekçi alımı başvuru şartları ve başvuruda istenen belgeler neler? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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pa.edu.tr: Bekçi başvurusu nasıl yapılır? 2020 Bekçi alımı başvuru şartları ve başvuruda istenen belgeler neler?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 19 Eylül - 02 Ekim 2020 tarihleri arasında https://pa.edu.tradresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacak.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN...

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pa.edu.tr: Bekçi başvurusu nasıl yapılır? 2020 Bekçi alımı başvuru şartları ve başvuruda istenen belgeler neler?

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 250 TL 19 Eylül 2020 saat 09:00'dan 02 Ekim 2020 saat 17:00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırılacaktır.

Sadece Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir.(İnternet Bankacılığından ücret yatıran adaylar dekont çıktısı almaları gerekmektedir.)

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pa.edu.tr: Bekçi başvurusu nasıl yapılır? 2020 Bekçi alımı başvuru şartları ve başvuruda istenen belgeler neler?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

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pa.edu.tr: Bekçi başvurusu nasıl yapılır? 2020 Bekçi alımı başvuru şartları ve başvuruda istenen belgeler neler?

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (19.09.2002 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,